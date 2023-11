Nuovi approfondimenti sulla ricerca dei bacini di ghiaccio lunari

La prospettiva di costruire una stazione spaziale sulla Luna non è più limitata alla fantascienza. Le recenti missioni lunari ci hanno avvicinato alla realizzazione di questo ambizioso sforzo. Gli scienziati planetari sono ora concentrati sull’identificazione di potenziali serbatoi di ghiaccio lunare nelle regioni permanentemente in ombra (PSR) come passo cruciale verso la creazione di infrastrutture lunari sostenibili.

Durante una missione lunare rivoluzionaria alla fine di agosto 2023, il lander indiano Chandrayaan-3 è atterrato con successo nella regione polare meridionale della Luna. Si ritiene che questa particolare regione contenga notevoli depositi di ghiaccio. Il successo dell’atterraggio del lander Chandrayaan-3 segna una pietra miliare significativa non solo per l’India ma per l’intera comunità scientifica.

Come scienziato planetario, sono particolarmente incuriosito dai dati raccolti dagli strumenti a bordo del lander Vikram di Chandrayaan-3 e del suo rover Pragyan. Queste misurazioni forniscono uno sguardo allettante sulle aree lunari che hanno maggiori probabilità di contenere ghiaccio. Sebbene osservazioni precedenti abbiano confermato la presenza di ghiaccio in alcuni PSR, vi è ancora una significativa incertezza riguardo alla quantità, forma e distribuzione di questi depositi di ghiaccio.

Comprendere le origini dell'acqua lunare è un obiettivo di ricerca chiave per il mio team presso il Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale. Esploriamo varie fonti, tra cui comete o asteroidi che si schiantano sulla Luna, attività vulcanica e vento solare. Ciascuno di questi eventi lascia dietro di sé impronte chimiche distinte che possono potenzialmente risalire alla fonte dell’acqua. Ad esempio, se l’attività vulcanica formasse il ghiaccio, ci aspetteremmo quantità maggiori di zolfo nei depositi di ghiaccio lunari.

Lo zolfo, come l'acqua, è un elemento volatile sulla Luna. Sulla superficie lunare, lo zolfo non è stabile e vaporizza facilmente, perdendosi nello spazio. A causa della sua natura volatile, lo zolfo tende ad accumularsi nelle regioni più fredde della Luna. Nonostante non sia atterrato in una regione permanentemente in ombra, il lander Vikram ha misurato la temperatura ad un’elevata latitudine meridionale e ha identificato lo zolfo nei granelli del terreno sulla superficie lunare. Questa misurazione dello zolfo è interessante in quanto potrebbe fornire informazioni sulla fonte dell’acqua della Luna.

Le misurazioni della temperatura provenienti da missioni future, come Chandrayaan-3, aiuteranno gli scienziati a perfezionare i modelli di stabilità volatile e a determinare il recente accumulo di zolfo in diversi siti lunari.

FAQ:

D: Qual è lo scopo della missione Chandrayaan-3?

R: Lo scopo della missione Chandrayaan-3 è studiare i potenziali serbatoi di ghiaccio lunari nella regione polare meridionale della Luna.

D: Come fanno gli scienziati a determinare la fonte dell'acqua lunare?

R: Gli scienziati studiano le impronte chimiche lasciate da vari eventi come comete o asteroidi che si schiantano sulla Luna, attività vulcanica e vento solare per rintracciare la fonte dell'acqua lunare.

D: Qual è il significato della misurazione dello zolfo sulla superficie lunare?

R: La presenza di zolfo nei granelli di terreno sulla superficie lunare può offrire spunti sulla fonte dell'acqua lunare.

D: Su cosa si concentreranno le future missioni lunari?

R: Le future missioni lunari, come il programma Artemis della NASA, si concentreranno sull'esplorazione del polo sud lunare e sulla ricerca del ghiaccio. Queste missioni mirano a creare una stazione lunare sostenibile per l’abitazione umana.

D: Come intendono studiare gli scienziati la composizione e la temperatura della superficie lunare?

R: Gli scienziati utilizzano strumenti come il Lunar Compact Infrared Imaging System (L-CIRiS) per misurare la composizione della superficie e la temperatura sulla Luna. L-CIRiS è una telecamera a infrarossi che sarà lanciata su un lander commerciale alla fine del 2026.