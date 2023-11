Esplorazione del ghiaccio lunare: uno sguardo più da vicino alla ricerca di infrastrutture lunari sostenibili

Costruire una stazione spaziale sulla Luna può sembrare fantascienza, ma le recenti missioni lunari ci stanno avvicinando a quella realtà. L’obiettivo di queste missioni è individuare potenziali serbatoi di ghiaccio lunare nelle regioni permanentemente in ombra (PSR), cruciali per la creazione di infrastrutture lunari sostenibili.

Nell'agosto 2023, il lander indiano Chandrayaan-3 è atterrato con successo sulla superficie lunare nella regione polare meridionale, un'area sospettata di ospitare ghiaccio. Questo risultato è significativo non solo per l’India ma anche per l’intera comunità scientifica.

Come scienziato planetario, sono particolarmente interessato ai dati raccolti dal lander Vikram di Chandrayaan-3 e dal suo rover Pragyan. Queste misurazioni ci forniscono uno sguardo da vicino sulle regioni della Luna che hanno maggiori probabilità di contenere ghiaccio. Precedenti osservazioni hanno dimostrato che il ghiaccio esiste in alcune regioni permanentemente in ombra, ma la quantità, la forma e la distribuzione di questi depositi di ghiaccio variano ampiamente.

Comprendere l'origine dell'acqua sulla Luna è un obiettivo chiave per il mio team presso il Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale. Esploriamo varie possibilità, tra cui comete o asteroidi che si schiantano sulla Luna, attività vulcanica e vento solare. Ciascuno di questi eventi lascia dietro di sé un’impronta chimica distintiva, che può aiutarci a risalire alla fonte dell’acqua. Ad esempio, se l’attività vulcanica creasse il ghiaccio, ci aspetteremmo di trovare quantità maggiori di zolfo nei depositi di ghiaccio lunari.

Lo zolfo, come l'acqua, è un elemento volatile sulla luna. È instabile sulla superficie lunare e facilmente vaporizza e si perde nello spazio. Pertanto, è probabile che lo zolfo si accumuli nelle parti più fredde della Luna.

Anche se il lander Vikram non è atterrato in una regione permanentemente in ombra, è stato in grado di misurare le temperature e identificare lo zolfo nei granelli di terreno sulla superficie lunare. Questa misurazione dello zolfo è interessante perché potrebbe fornire indizi sulla fonte dell’acqua lunare.

Per aiutarci nelle nostre scoperte, veicoli spaziali come Vikram e Pragyan sono strumenti inestimabili. Il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA, lanciato nel 2009, ha osservato la Luna dall'orbita e ha fornito dati essenziali sulla distribuzione, la forma e l'abbondanza dell'acqua sui poli lunari. Le osservazioni nell’ultravioletto e nel vicino infrarosso effettuate dall’LRO e dall’orbiter Chandrayaan-1 hanno definitivamente rilevato ghiaccio d’acqua in alcune delle regioni permanentemente in ombra. Tuttavia, le ragioni alla base della limitata estensione della distribuzione del ghiaccio rimangono poco chiare.

Guardando al futuro, la NASA ha messo gli occhi sul polo sud lunare. Prima della missione Artemis III, che mira a inviare astronauti per indagini approfondite sul ghiaccio lunare, il programma Commercial Lunar Payloads Services invierà più lander e rover alla ricerca del ghiaccio a partire dal 2023.

Le incertezze circondano la cronologia dei lanci di Artemis, ma Artemis II, la prima missione con equipaggio, dovrebbe essere lanciata alla fine del 2024 o all'inizio del 2025. Questa missione seguirà una traiettoria ad anello che passerà dietro il lato nascosto della Luna e ritornerà sulla Terra. Per aiutare nello studio delle superfici lunari, il Lunar Compact Infrared Imaging System (L-CIRiS), una fotocamera a infrarossi in grado di misurare la temperatura e studiare la composizione della superficie, è in preparazione per il lancio su un lander commerciale alla fine del 2026.

Esplorare la presenza e le caratteristiche del ghiaccio lunare è un passo cruciale verso la creazione di infrastrutture lunari sostenibili. Queste missioni in corso e le scoperte che faranno apriranno la strada a entusiasmanti imprese future sulla Luna e oltre.

FAQ

Qual è il significato delle regioni permanentemente in ombra (PSR) in relazione ai depositi di ghiaccio lunari?

Le regioni permanentemente in ombra sono aree della Luna che non ricevono mai la luce solare diretta. Queste regioni sono importanti per la ricerca dei depositi di ghiaccio lunari perché forniscono condizioni fredde e stabili che possono preservare l’acqua sotto forma di ghiaccio.

Quali sono le potenziali fonti d'acqua sulla Luna?

L’acqua sulla Luna potrebbe aver avuto origine dallo schianto di comete o asteroidi sulla superficie lunare, dall’attività vulcanica o dal vento solare. Ciascuno di questi eventi lascia dietro di sé una firma chimica unica che può essere utilizzata per risalire alla fonte dell’acqua.

Perché lo zolfo è un elemento importante da studiare in relazione al ghiaccio lunare?

Lo zolfo è un elemento volatile sulla Luna e può fornire indizi sulla fonte dell'acqua. Se l’attività vulcanica creasse il ghiaccio, ci aspetteremmo di trovare quantità maggiori di zolfo nei depositi di ghiaccio lunari.

Quali strumenti e missioni vengono utilizzati per studiare il ghiaccio lunare?

Veicoli spaziali come il lander indiano Vikram Chandrayaan-3 e il suo rover Pragyan, così come il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA, sono strumenti cruciali per lo studio del ghiaccio lunare. Queste missioni forniscono dati attraverso misurazioni, osservazioni e analisi chimiche per comprendere la distribuzione, la forma e l'abbondanza dell'acqua sulla Luna.

Quali sono i piani futuri per l’esplorazione del ghiaccio lunare?

La NASA ha pianificato le missioni Artemis, che mirano a schierare gli astronauti sulla superficie lunare per indagare sul ghiaccio. Prima della missione Artemis III, il programma Commercial Lunar Payloads Services invierà diversi lander e rover alla ricerca del ghiaccio a partire dal 2023. Il Lunar Compact Infrared Imaging System (L-CIRiS), una fotocamera a infrarossi, è in preparazione per il lancio nel 2026 per aiuto nello studio delle superfici lunari.