Il più grande terremoto mai registrato su Marte rivela attività tettonica

Il lander InSight della NASA ha recentemente rilevato un terremoto di magnitudo 4.7 su Marte, il più grande terremoto mai registrato sul pianeta. Anche se questo può sembrare piccolo rispetto ai terremoti sulla Terra, è significativo per il nostro pianeta vicino. Inizialmente gli scienziati sospettavano che il terremoto fosse stato causato dall'impatto di un meteorite, ma la ricerca di un cratere da impatto si è rivelata vuota. Ciò ha portato i ricercatori a concludere che il terremoto è stato effettivamente causato dall’attività tettonica all’interno di Marte.

“Abbiamo concluso che il più grande terremoto osservato da InSight era di natura tettonica, non un impatto. Questo è importante in quanto dimostra che le faglie su Marte possono ospitare forti martemoti”, ha affermato l’autore principale Ben Fernando, scienziato planetario dell’Università di Oxford. I risultati, pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters, forniscono preziose informazioni sui processi geologici di Marte.

A differenza della Terra, che ha una tettonica a placche che genera terremoti, Marte ha un’unica placca solida. Tuttavia, il pianeta si sta ancora lentamente restringendo e raffreddando, il che può portare a movimento e faglie attive all’interno della crosta marziana. Queste faglie possono innescare martemoti, anche senza processi tettonici a placche attivi.

Il gruppo di ricerca ha stabilito che il terremoto di magnitudo 4.7 ha avuto origine nella regione di Al-Qahira Vallis, a circa 1,200 miglia a sud-est della posizione di InSight. L’energia rilasciata durante questo terremoto ha superato quella di tutti gli altri martemoti rilevati da InSight. In precedenza, la maggior parte dei martemoti erano associati a una regione chiamata Cerberus Fossae, a est di InSight. L'origine di questo potente terremoto ha sconcertato gli scienziati, poiché non c'erano caratteristiche superficiali distinguibili che indicassero processi tettonici in corso.

L'assenza di un cratere da impatto nella ricerca di prove di un impatto rappresenta una pietra miliare significativa nell'interpretazione dei segnali sismici su Marte. Comprendere l’attività sismica marziana è cruciale per le future missioni umane sul pianeta. Mentre la NASA pianifica le missioni future, sarà essenziale una maggiore comprensione della storia geologica e dell’attività sismica di Marte.

Nel complesso, ogni evento sismico rilevato da InSight svolge un ruolo cruciale nello svelare la storia geologica del Pianeta Rosso. Fa luce sull'interno e sull'evoluzione di Marte, fornendo preziose informazioni sulla distribuzione dell'attività sismica sul pianeta. Questa conoscenza è vitale per pianificare le future missioni umane su Marte.

