Gli scienziati scoprono che l'attività tettonica causa il più grande terremoto su Marte

Il lander InSight della NASA ha rilevato un terremoto di magnitudo 4.7 su Marte, il più grande mai registrato sul pianeta. Teorie precedenti suggerivano che gli impatti dei meteoriti causassero questi “martemoti”, ma l’assenza di un cratere da impatto ha portato gli scienziati a concludere che il terremoto è stato causato dall’attività tettonica all’interno di Marte. Questa scoperta fornisce una comprensione più profonda dei processi geologici del pianeta.

La scoperta mette in discussione l’idea che Marte sia geologicamente inattivo. Mentre i terremoti della Terra sono generati dal movimento delle placche tettoniche, Marte ha un'unica placca solida, eppure ci sono ancora faglie attive sul pianeta. Marte si sta gradualmente restringendo e raffreddando, il che crea movimento all'interno della crosta, provocando terremoti.

L'epicentro del terremoto è stato determinato essere nella regione di Al-Qahira Vallis, nell'emisfero meridionale di Marte. Ha rilasciato più energia di tutti gli altri martemoti rilevati da InSight messi insieme. Inizialmente, la segnatura sismica del terremoto somigliava a quella di due precedenti impatti di meteoriti rilevati dal lander. Tuttavia, ulteriori analisi e la ricerca delle caratteristiche della superficie hanno escluso che la causa potesse essere un impatto.

Questa scoperta ha importanti implicazioni per le future missioni su Marte. Comprendere l’attività sismica marziana è fondamentale per l’esplorazione umana del pianeta. Anche se questo particolare terremoto non avrebbe effetti catastrofici sulla Terra, evidenzia la necessità di studiare e pianificare potenziali rischi sismici quando si invieranno esseri umani su Marte.

Questa scoperta contribuisce anche a svelare la storia geologica e l’evoluzione di Marte. Con una migliore comprensione dell’attività sismica del pianeta, gli scienziati possono ottenere informazioni sulla sua struttura interna e su come si è trasformata nel tempo.

