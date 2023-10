Il lander InSight della NASA scopre il più grande terremoto mai registrato su Marte

Il lander InSight della NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria su Marte, rilevando il più grande terremoto mai registrato sul Pianeta Rosso. Questo terremoto ha avuto una magnitudo di 4.7, che potrebbe non sembrare significativa sulla Terra, ma è una scossa sostanziale per Marte.

A differenza della Terra, Marte non ha la tettonica a placche, il processo geologico che solitamente causa i terremoti. Inizialmente, gli scienziati credevano che il terremoto potesse essere stato causato dall'impatto di un meteorite, ma la loro ricerca per un cratere da impatto non ha prodotto risultati. Ciò li ha portati a una nuova conclusione: il terremoto è stato in realtà innescato da un’attività tettonica all’interno dello stesso Marte, simile al rimbombo nelle profondità del pianeta.

Questa scoperta getta nuova luce sulle attività sismiche di Marte e fornisce informazioni sull'interno del pianeta. "Ciò rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione dell'attività sismica marziana e ci porta un passo avanti verso una migliore comprensione dei processi tettonici del pianeta", ha affermato lo scienziato planetario Ben Fernando dell'Università di Oxford.

Durante la sua missione durata quattro anni, il sismometro di InSight ha registrato 1,319 martemoti. La crosta unica e ininterrotta di Marte presenta ancora faglie attive che possono innescare terremoti, anche se il pianeta si sta lentamente restringendo e raffreddando senza processi tettonici a placche attivi.

I ricercatori hanno stabilito che il terremoto di magnitudo 4.7 ha avuto origine nella regione di Al-Qahira Vallis nell'emisfero meridionale di Marte, a circa 1,200 miglia a sud-est della posizione di InSight. Probabilmente era qualche decina di miglia sotto la superficie. L’energia rilasciata durante questo terremoto è stata più potente di quella di tutti gli altri martemoti registrati da InSight messi insieme.

L'assenza di un cratere da impatto ha lasciato perplessi gli scienziati, poiché somigliava a due impatti di meteoriti che InSight aveva rilevato in precedenza. I risultati di questo terremoto svolgono un ruolo cruciale nella comprensione della storia geologica di Marte e della sua distribuzione dell'attività sismica.

Con la pianificazione delle future missioni umane su Marte, è fondamentale una maggiore comprensione dell’attività sismica marziana. Aiuterà a garantire la sicurezza e il successo di queste missioni.