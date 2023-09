Una svolta nella ricerca genetica: la tecnica CRISPR-Cas consente la modifica simultanea di più geni

I ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno fatto un passo avanti significativo nella ricerca genetica sviluppando una tecnica che consente la modifica simultanea di più geni nelle cellule di animali adulti. Questo approccio innovativo, utilizzando lo strumento di editing genetico CRISPR-Cas, crea un modello a mosaico che semplifica lo studio delle malattie genetiche. Modificando più geni in un singolo animale, i ricercatori possono acquisire nuove conoscenze sulla complessità dei disturbi genetici riducendo al contempo il numero di esperimenti sugli animali richiesti.

Tradizionalmente, gli scienziati hanno studiato le origini genetiche delle malattie concentrandosi su un singolo gene. Tuttavia, molte malattie sono influenzate da più geni, rendendo difficile determinare il contributo di ciascun gene alla condizione. Ciò richiederebbe in genere numerosi esperimenti sugli animali, ciascuno mirato a una specifica modifica genetica.

Guidati dal professor Randall Platt, i ricercatori hanno sviluppato un metodo che utilizza CRISPR-Cas per apportare più modifiche genetiche nelle cellule di un singolo animale, creando uno schema simile a un mosaico. Mentre ogni cellula ha un solo gene alterato, cellule diverse all’interno di un organo presentano modifiche distinte, consentendo un’analisi precisa delle singole cellule. Questa svolta consente ai ricercatori di studiare gli effetti di vari cambiamenti genetici in un unico esperimento, semplificando notevolmente il processo di ricerca.

Per la prima volta il team dell’ETH di Zurigo ha applicato con successo questa tecnica su topi adulti. Hanno usato virus adeno-associati (AAV) come sistema di consegna per istruire le cellule su quali geni modificare. Infettando i topi con una miscela di virus che trasportavano istruzioni diverse, i ricercatori sono riusciti a disattivare diversi geni nelle cellule del cervello. Questo metodo si è rivelato efficace nel fornire nuove informazioni sulla sindrome da delezione 22q11.2, una rara malattia genetica negli esseri umani. I ricercatori hanno scoperto che tre geni all'interno di una specifica regione cromosomica svolgono un ruolo significativo nella disfunzione delle cellule cerebrali e nella loro associazione con condizioni come la schizofrenia e i disturbi dello spettro autistico.

Le potenziali applicazioni di questa tecnica sono vaste, poiché può essere impiegata nello studio di altre malattie genetiche con coinvolgimento di più geni. Acquisendo una comprensione più approfondita dell'attività anomala dei geni in varie malattie, i ricercatori possono sviluppare farmaci mirati per compensare queste anomalie. Inoltre, questo metodo consente agli scienziati di studiare direttamente animali adulti, riducendo la necessità di esperimenti su embrioni o cellule in coltura.

Man mano che i ricercatori continuano a perfezionare questa tecnica, il numero di geni modificati potrebbe potenzialmente aumentare dagli attuali 29 a diverse centinaia. Questa svolta rappresenta un progresso sostanziale nella ricerca genetica, offrendo nuove possibilità per studiare la complessità delle malattie genetiche e sviluppare trattamenti mirati.

Fonte:

– Notizie sulla ricerca dell'ETH di Zurigo: https://ethz.ch/it/news-and-events/eth-news/news/2021/05/multiple-genome-alterations.html

– Diario della natura: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03431-5