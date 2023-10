Gli scienziati individuano un “diavolo” alto due chilometri su Marte

Gli scienziati che utilizzano il rover Perseverance della NASA su Marte hanno osservato un fenomeno affascinante: un diavolo di polvere alto due chilometri che si muove attraverso il paesaggio marziano. Il robot geologo a sei ruote ha catturato immagini della parte inferiore del tornado come parte della sua esplorazione del cratere Jezero.

I diavoli della polvere sono molto più deboli e più piccoli dei tornado sulla Terra, ma svolgono un ruolo cruciale nella ridistribuzione della polvere sulla superficie marziana. Gli scienziati studiano questi fenomeni per comprendere meglio l'atmosfera marziana e migliorare i modelli meteorologici per il pianeta.

Analizzando i dati delle immagini, i ricercatori hanno stimato che questo particolare diavolo di polvere si trovava a circa quattro chilometri dal rover. Si calcola che la sua larghezza fosse di circa 60 metri. Sebbene l’inquadratura della fotocamera abbia catturato solo i 118 metri inferiori del vortice vorticoso, gli scienziati sono stati in grado di stimare la sua altezza completa utilizzando l’ombra che proiettava.

I diavoli della polvere su Marte possono diventare più grandi di quelli presenti sulla Terra. Sebbene siano più diffusi durante i mesi primaverili ed estivi, non è possibile prevederne la comparsa in luoghi specifici. Pertanto, sia Perseverance che il rover Mars Curiosity della NASA monitorano costantemente l’ambiente circostante alla ricerca di diavoli di polvere, scattando immagini in bianco e nero per ridurre la trasmissione dei dati alla Terra.

Questa recente osservazione del diavolo di polvere marziano fornisce preziose informazioni sulla dinamica dell’atmosfera marziana. Tali scoperte contribuiscono alla nostra comprensione dei modelli meteorologici del Pianeta Rosso e delle condizioni ambientali generali su Marte.

Fonte: NASA JPL-Caltech

Definizioni:

– Dust Devil: un fenomeno meteorologico caratterizzato da una vorticosa colonna d'aria piena di polvere e detriti.

– Atmosfera marziana: gli strati di gas che circondano il pianeta Marte.

– Cratere Jezero: un grande cratere da impatto su Marte che è stato scelto come sito di atterraggio per il rover Perseverance.

Nota: l'articolo di origine originale non conteneva immagini o tag HTML.