Il contenitore contenente campioni dell'asteroide Bennu viene aperto dopo quasi tre anni nello spazio

Dopo un viaggio di quasi tre anni nello spazio, il contenitore contenente i campioni dell'asteroide Bennu è stato aperto. Il team della missione OSIRIS-REx ha rimosso il coperchio iniziale del contenitore del campione presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. Polvere nera e detriti sono stati trovati sul ponte avionico del contenitore, molto probabilmente provenienti dallo stesso Bennu quando la navicella spaziale è atterrata sull'asteroide e ha raccolto i suoi campioni nell'ottobre 2020.

I campioni di asteroidi sono stati lasciati nel deserto dello Utah dalla navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA e poi trasportati in aereo in una stanza pulita. Da lì, il team della camera bianca ha confezionato tutte le parti della capsula campione per il trasporto al Johnson Space Center. Un nuovo laboratorio è stato appositamente progettato per la missione OSIRIS-REx in cui il contenitore verrà smontato per accedere alla maggior parte del campione, che si stima sia pari a 8.8 once (250 grammi) di roccia e polvere di asteroidi.

Dopo il processo di disassemblaggio, i ricercatori analizzeranno la polvere dell’asteroide per ottenere informazioni sulle sue caratteristiche chimiche, mineralogiche e fisiche, nonché sui diversi tipi di roccia presenti nel campione globale. I primi risultati del campione saranno rivelati durante una trasmissione in diretta l'11 ottobre, comprese alcune immagini delle rocce e della polvere.

La missione OSIRIS-REx, lanciata nel settembre 2016, ha raggiunto l'asteroide Bennu nel dicembre 2018. Dopo due anni di osservazioni, la navicella spaziale ha raccolto un campione dalla superficie dell'asteroide e ha iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra il 10 maggio 2021. Bennu è un si ritiene che un piccolo asteroide vicino alla Terra si sia staccato da un asteroide più grande ricco di carbonio e si sia avvicinato alla Terra nel corso degli anni.

