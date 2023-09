Il telescopio spaziale James Webb rivela le galassie del disco dell'universo primordiale

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha fatto un’altra scoperta rivoluzionaria, offrendo nuove informazioni sulla formazione dell’universo. In uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori, il JWST ha osservato galassie a disco simili alla nostra Via Lattea nell’universo primordiale, sfidando le precedenti ipotesi sulla formazione delle galassie.

Il JWST, progettato per guardare indietro nel tempo fino al periodo turbolento successivo al Big Bang, ha catturato immagini di galassie a disco "piatto" che ruotano attorno a un punto centrale e presentano vasti bracci a spirale. Queste galassie sono sopravvissute inaspettatamente a numerose violente fusioni galattiche durante la loro formazione, contrariamente alle previsioni precedenti.

La ricerca condotta dagli scienziati dell’Università di Manchester e dell’Università di Victoria in Canada ha rivelato che le galassie simili alla Via Lattea erano molto più comuni di quanto si credesse in precedenza. Questa scoperta ha implicazioni significative poiché le galassie a disco sono considerate ideali per lo sviluppo della vita grazie alle loro strutture stabili e alle caratteristiche gravitazionali che favoriscono la formazione dei pianeti.

Secondo il professor Christopher Conselice, astronomo extragalattico dell’Università di Manchester, questa rivelazione richiede una rivalutazione della nostra comprensione di come si è sviluppato l’universo. Il telescopio spaziale Hubble, precursore del JWST, aveva precedentemente suggerito che le galassie a disco fossero quasi inesistenti fino a sei miliardi di anni dopo il Big Bang. Tuttavia, le scoperte del JWST spingono la formazione di galassie simili alla Via Lattea quasi all’inizio dell’universo.

Questa scoperta indica che la maggior parte delle stelle si forma e prospera all’interno di galassie simili alla nostra, sfidando l’attuale conoscenza della formazione delle galassie e dell’evoluzione dell’universo nel tempo. L'autore principale Leonardo Ferreira dell'Università di Victoria ha elogiato il JWST per il suo ruolo nel rivoluzionare la nostra comprensione dello sviluppo galattico, sottolineando che i risultati dimostrano la potenza dello strumento e la formazione di strutture galattiche prima del previsto.

Fonti: Università di Manchester, Università di Victoria