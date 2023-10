Gli scienziati mettono in guardia da un aumento delle epidemie di agenti patogeni resistenti agli antibiotici

Gli scienziati lanciano l’allarme sull’abuso di antibiotici e sulla crescente epidemia di agenti patogeni resistenti ai farmaci. Un importante studio ha scoperto numerosi focolai di un agente patogeno mortale resistente ai farmaci, in particolare il batterio A. baumannii, nella regione dell’Oceania. Ciò ha richiesto un’azione urgente e richiede una risposta globale per affrontare la crescente crisi della resistenza.

Uno degli agenti patogeni sotto esame è l’Acinetobacter baumannii (CRAB) resistente ai carbapenemi, che sta già causando gravi problemi sanitari in alcune parti del Pacifico. Questi agenti patogeni sono resistenti agli antibiotici, rendendo le infezioni difficili da trattare e allungando significativamente i ricoveri ospedalieri. In alcuni casi possono addirittura portare alla morte.

In risposta a questi risultati allarmanti, gli scienziati sollecitano un intervento immediato. Raccomandano l’implementazione di programmi per guidare l’uso appropriato degli antibiotici, il miglioramento delle misure di sorveglianza, il potenziamento delle pratiche di controllo delle infezioni e il lancio di campagne di sensibilizzazione pubblica.

L'autrice principale Sakiusa Baleivanualala dell'Università di Otago ha sottolineato la necessità di strategie e soluzioni proattive in Nuova Zelanda. La disponibilità di farmaci efficaci potrebbe essere ancora limitata, pertanto è necessario uno sforzo collaborativo per sviluppare un piano globale.

È fondamentale agire tempestivamente per prevenire ulteriori epidemie ed evitare di sopraffare i sistemi sanitari che stanno già lottando per far fronte alle sfide esistenti. Per salvaguardare la salute pubblica, la comunità globale deve unirsi per affrontare l’uso improprio degli antibiotici e contrastare l’aumento degli agenti patogeni resistenti ai farmaci.

Fonte: Newshub