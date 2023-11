Nuovi approfondimenti sull'effetto Kondo: svelare fenomeni esotici

Gli scienziati dell'Istituto di fisica sperimentale dell'Università di Colonia hanno fatto una scoperta rivoluzionaria osservando direttamente l'effetto Kondo in un singolo atomo artificiale. L'effetto Kondo è il riaggregamento degli elettroni in un metallo causato da impurità magnetiche e la sua osservazione diretta è stata sfuggente a causa delle limitazioni delle tecniche di misurazione esistenti. Guidato dal dottor Wouter Jolie, il gruppo di ricerca ha utilizzato un nuovo metodo per testimoniare questo fenomeno in un orbitale artificiale all’interno di un filo unidimensionale fluttuante sopra un foglio metallico di grafene. I loro risultati, pubblicati sulla rivista Nature Physics con l’articolo intitolato “Modulated Kondo screening lungo i confini magnetici dello specchio gemello in monostrato MoS2”, gettano nuova luce sulla fisica della materia condensata.

L'effetto Kondo si verifica quando gli elettroni che passano attraverso un metallo interagiscono con un atomo magnetico, in particolare con il suo spin, il polo magnetico delle particelle elementari. Per mitigare l’influenza dello spin atomico, il mare di elettroni si aggrega vicino all’atomo, creando un comportamento collettivo chiamato risonanza di Kondo. Questo effetto è stato comunemente usato per descrivere i metalli che interagiscono con gli atomi magnetici. Tuttavia, l'esistenza di interazioni alternative che producono segni sperimentali simili ha sollevato dubbi sull'effetto Kondo per singoli atomi magnetici sulle superfici.

Il team di scienziati ha dimostrato che i loro fili unidimensionali sono anche suscettibili all’effetto Kondo intrappolando gli elettroni in onde stazionarie, che possono essere considerate come orbitali atomici estesi. Il microscopio a effetto tunnel ha offerto uno sguardo su questo orbitale ingegnerizzato, sul suo accoppiamento al mare di elettroni e sulle transizioni risonanti tra l’orbitale e il mare. Utilizzando un sottile ago metallico, l'esperimento ha raggiunto la precisione atomica nella misurazione degli elettroni, consentendo una precisione senza precedenti nell'osservazione dell'effetto Kondo.

I ricercatori hanno sottolineato l’importanza delle loro scoperte, che mettono in discussione le precedenti incertezze sull’effetto Kondo nei singoli atomi magnetici. “Per molto tempo è stata misurata solo la risonanza Kondo. Ma potrebbero esserci altre spiegazioni per i segnali osservati in queste misurazioni, proprio come la proboscide dell'elefante potrebbe essere anche un serpente", ha osservato Camiel van Efferen, il dottorando che ha eseguito gli esperimenti.

L'Istituto di Fisica Sperimentale è specializzato nell'esplorazione di materiali bidimensionali come il grafene e il bisolfuro di molibdeno monostrato (MoS2). Il team ha scoperto che l'interfaccia tra due strutture cristalline di MoS2 genera un filo metallico di atomi quando un cristallo agisce come un'immagine speculare dell'altro. Misurando contemporaneamente gli stati magnetici e la risonanza Kondo alla temperatura incredibilmente bassa di -272.75 gradi C (-459.95 gradi F), i ricercatori hanno confermato l'esistenza dell'effetto Kondo. Inoltre, il loro approccio si allineava con le previsioni teoriche, convalidando un’ipotesi di vecchia data formulata da uno dei pionieri della fisica della materia condensata, Philip W. Anderson.

Basandosi su questa scoperta, gli scienziati ora intendono utilizzare i loro fili magnetici per indagare su fenomeni più straordinari. Posizionando questi fili unidimensionali su un superconduttore o su un liquido con spin quantistico, mirano a studiare gli stati a molti corpi che emergono da quasiparticelle diverse dagli elettroni. Questa comprensione più profonda degli affascinanti stati della materia risultanti da queste interazioni aprirà le porte all’esplorazione di nuovi fenomeni a un livello completamente nuovo.

