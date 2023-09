Gli astronomi scoprono un pianeta in orbita attorno a un sistema stellare raro

Un team di astronomi, utilizzando la struttura del Very Large Telescope in Cile, ha fatto una scoperta intrigante nello spazio profondo. Hanno catturato un’immagine di un sistema stellare noto come HIP 81208, che ha una massiccia stella centrale attorno alla quale orbita una nana bruna, una “stella fallita” più piccola. Oltre a questo, gli scienziati hanno identificato un pianeta in orbita attorno a una piccola stella che si trova molto più lontano dalla stella centrale. Il pianeta, denominato “HIP 81208 Cb”, ha circa 15 volte la massa di Giove.

Secondo l’Osservatorio Europeo Australe, che è un’organizzazione scientifica collaborativa delle nazioni europee, la scoperta di HIP 81208 Cb rende il sistema stellare un sistema gerarchico quadruplo, con due stelle e due corpi celesti più piccoli orbitanti ciascuno. Il pianeta appena scoperto si trova al confine tra i pianeti e le nane brune, che non sono abbastanza massicce e calde da subire la fusione nucleare.

Normalmente, gli astronomi si affidano a tecniche come il metodo del transito per rilevare e studiare gli esopianeti. Tuttavia il Very Large Telescope, con i suoi grandi specchi, è in grado di catturare immagini dirette di questi mondi lontani. Anche il telescopio spaziale James Webb, il più potente osservatorio spaziale dell’umanità, svolge un ruolo cruciale nello studio delle atmosfere degli esopianeti e nel fornire informazioni su questi mondi lontani.

Anche se al momento si sa poco su HIP 81208 Cb, la scoperta contribuisce alla nostra comprensione degli esopianeti e delle loro varie caratteristiche. È possibile che alcuni di questi pianeti lontani possano ospitare condizioni adatte alla vita aliena, anche se finora non è stata trovata alcuna prova concreta.

Nel complesso, questa scoperta evidenzia la complessità e la diversità dei sistemi stellari nell’universo, ampliando la nostra conoscenza dei corpi celesti che esistono oltre il nostro sistema solare.

Fonte:

– Osservatorio Europeo Australe: ESO

– Nasa