Gli scienziati svelano come le molecole di segnalazione influenzano la differenziazione cellulare nello sviluppo embrionale

Un team di ricercatori guidati da Christian Schröter dell'Istituto Max Planck di fisiologia molecolare di Dortmund ha scoperto come l'interazione tra due molecole di segnalazione, FGF e BMP, influenza la scelta professionale delle cellule staminali durante lo sviluppo embrionale. I risultati, pubblicati sulla rivista Biology Open, fanno luce sulla differenziazione cellulare e hanno implicazioni per la coltura mirata dei tessuti nelle terapie di sostituzione cellulare.

Durante lo sviluppo embrionale, le cellule staminali prendono decisioni cruciali sulla carriera subito dopo la fecondazione. In questa fase inizia la gastrulazione, che porta alla formazione degli strati germinali – ectoderma, mesoderma ed endoderma – che alla fine danno origine agli organi interni. Il destino delle cellule staminali nell'embrione iniziale è determinato da un cocktail di molecole di segnalazione, tra cui BMP, FGF, Wnt e Nodal, prodotte dal tessuto circostante. La composizione specifica del cocktail determina il tipo di cellula che si formerà.

Finora il ruolo dell’FGF, una molecola importante nella migrazione e nella crescita delle cellule staminali, non era chiaro. Attraverso la loro ricerca, Schröter e il suo team hanno scoperto che l'FGF agisce come un antagonista del BMP. Quando i livelli di FGF sono bassi, la BMP ha un effetto più forte, determinando lo sviluppo delle cellule cardiache e del mesoderma extraembrionale. Al contrario, livelli più elevati di FGF sopprimono l’effetto della BMP, portando alla crescita delle cellule nell’asse posteriore del corpo.

È interessante notare che i ricercatori hanno scoperto che le cellule staminali possono influenzare il proprio destino. Anche quando alle cellule staminali veniva chiesto di formare cellule cardiache attraverso l’esposizione continua a FGF, si sviluppavano comunque diversi tipi di cellule. Ciò suggerisce che le cellule staminali abbiano un effetto comunitario, comunicando con le cellule vicine per guidarne la differenziazione.

I risultati di questo studio migliorano la nostra comprensione della differenziazione cellulare e dei principali attori coinvolti. In futuro, queste conoscenze potrebbero essere sfruttate per generare tipi cellulari specifici da cellule staminali per l’ingegneria e la sostituzione mirata dei tessuti, come nel caso della rigenerazione del tessuto cardiaco. Tuttavia, la coltura selettiva di tipi cellulari specifici non è attualmente ancora possibile.

Fonte:

– “Gli scienziati mostrano come le molecole di segnalazione BMP e FGF guidano la differenziazione cellulare durante lo sviluppo embrionale”, Max Planck Society.