La sorprendente capacità dello sperma sfida la terza legge del movimento di Newton

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che mette in discussione una delle leggi fondamentali del movimento di Isaac Newton. Una recente ricerca condotta dallo scienziato matematico Kenta Ishimoto e dal suo team dell’Università di Kyoto ha rivelato che lo sperma può apparentemente sfidare la terza legge di Newton, che afferma che “per ogni azione, c’è una reazione uguale e contraria”.

Tradizionalmente, la terza legge di Newton suggerisce che le forze si presentano sempre in coppie che agiscono in direzioni opposte. Ad esempio, quando due biglie si scontrano, trasferiscono la loro forza e rimbalzano. Tuttavia, quando si tratta di spermatozoi, hanno la straordinaria capacità di spingersi attraverso fluidi viscosi senza sperimentare una reazione uguale e contraria.

Attraverso una serie di esperimenti e modelli matematici utilizzando lo sperma umano e il movimento delle alghe verdi, i ricercatori hanno approfondito le interazioni non reciproche dei flagelli, le minuscole code degli spermatozoi, che guidano il loro movimento in avanti. Hanno scoperto che le code degli spermatozoi possiedono una “strana elasticità” che permette loro di muoversi senza perdere molta energia nel fluido circostante.

Inoltre, il team ha introdotto un nuovo concetto chiamato “modulo elastico dispari” per descrivere la meccanica interna dei flagelli. Quando i flagelli si piegavano e rispondevano al liquido, evitavano abilmente la reazione uguale e contraria, risparmiando così energia e consentendo la propulsione.

Questa rivelazione rivoluzionaria ha potenziali implicazioni in vari campi. In particolare, potrebbe contribuire allo sviluppo di piccoli robot autoassemblanti progettati per imitare i materiali viventi. Comprendendo i principi alla base della capacità degli spermatozoi di sfidare la terza legge di Newton, gli scienziati potrebbero comprendere meglio il comportamento collettivo e applicare queste intuizioni alla progettazione di sistemi robotici innovativi.

FAQ:

D: Qual è la terza legge del moto di Newton?

R: La terza legge di Newton afferma che “ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”.

D: In che modo gli spermatozoi sfidano la terza legge di Newton?

R: Gli spermatozoi possono spingersi attraverso il fluido viscoso senza subire una reazione uguale e contraria, come previsto dalla legge.

D: Cos’è l’elasticità dispari?

R: La strana elasticità si riferisce alla capacità unica delle code degli spermatozoi di girarsi ed evitare di perdere energia significativa nel fluido circostante.

D: Qual è il modulo elastico dispari?

R: Il modulo elastico dispari è un termine introdotto dai ricercatori per descrivere la meccanica interna dei flagelli spermatici, spiegando la loro capacità di sfidare la terza legge di Newton.

D: Che impatto può avere questa ricerca sullo sviluppo della robotica?

R: Le intuizioni ottenute dallo studio della sfida degli spermatozoi alla terza legge di Newton potrebbero aiutare a creare piccoli robot autoassemblanti che imitano i materiali biologici e mostrano un comportamento collettivo.