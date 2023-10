Il nucleo interno della Terra è sorprendentemente morbido, secondo nuovi studi

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università del Texas (UT) e collaboratori in Cina ha rivelato che il nucleo interno della Terra è molto più malleabile di quanto si credesse in precedenza. Analizzando i dati della tomografia sismica e utilizzando esperimenti di laboratorio combinati con algoritmi di intelligenza artificiale, gli scienziati hanno scoperto che il movimento degli atomi di ferro nel nucleo interno della Terra è maggiore del previsto, rendendolo più morbido e meno rigido contro le forze di taglio.

Il nucleo interno della Terra, situato a circa 2,900 km (1,802 miglia) sotto la superficie, è stato a lungo un mistero a causa dell'impossibilità di esplorarlo direttamente. Tuttavia, attraverso la tomografia sismica, i ricercatori sono riusciti a ottenere informazioni sulla struttura interna del pianeta.

I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per comprendere il ruolo del nucleo interno nella generazione del campo magnetico terrestre. Potrebbe aiutare a spiegare perché le misurazioni sismiche del nucleo interno indicano un ambiente più morbido del previsto sotto alte pressioni. Il nucleo interno, insieme a quello esterno, è responsabile della generazione del campo magnetico terrestre, che è fondamentale per sostenere un pianeta abitabile.

Per ricreare le condizioni del nucleo interno, gli scienziati hanno utilizzato una piccola piastra di ferro e hanno raccolto dati su temperatura, pressione e velocità sottoponendola a un proiettile in rapido movimento. Questi dati sono stati poi inseriti in un modello computerizzato basato sull’intelligenza artificiale, che ha permesso ai ricercatori di aumentare la configurazione atomica degli atomi di ferro per imitare l’ambiente all’interno del nucleo interno.

Comprendere i processi dinamici e l'evoluzione del nucleo interno della Terra è stato un compito impegnativo, ma questo studio fornisce informazioni preziose. Fa luce sul movimento degli atomi nel nucleo interno e su come l’energia e il calore vengono generati nel cuore del nostro pianeta.

Fonti: Phys.org