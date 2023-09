Nuove conoscenze su come le cellule rispondono allo stress

I ricercatori della Weill Cornell Medicine hanno scoperto un importante meccanismo attraverso il quale le cellule rispondono allo stress. Quando le cellule sono stressate dal calore o dalle tossine, formano granuli di stress, compartimenti simili a goccioline che sequestrano le molecole di RNA messaggero (mRNA), impedendo loro di essere tradotte in proteine. Questo rallentamento nella produzione di proteine ​​consente alle cellule di risparmiare energia e concentrarsi sulle riparazioni.

Lo studio, pubblicato su Nature Structural & Molecular Biology, ha rivelato che una modifica chimica chiamata m6A sull’mRNA è cruciale per la formazione dei granuli di stress. I ricercatori hanno scoperto che l'mRNA marcato con m6A si lega alle proteine ​​YTHDF, che si accumulano nei granuli dello stress. Lo studio ha anche dimostrato che gli mRNA più lunghi sono presenti in modo sproporzionato nei granuli da stress perché hanno livelli più elevati di m6A.

La dottoressa Samie Jaffrey, l'autrice senior dello studio, ha spiegato che m6A svolge un ruolo primario nel guidare gli mRNA nei granuli dello stress durante lo stress cellulare. I ricercatori ipotizzano che in passato, gli mRNA più lunghi avevano maggiori probabilità di essere disfunzionali o causati da virus. Lo sviluppo di percorsi cellulari per sequestrare mRNA più lunghi nei granuli di stress potrebbe aver avuto origine come un modo per prevenire la produzione di proteine ​​​​non sicure.

Questa nuova comprensione di come le cellule rispondono allo stress potrebbe avere implicazioni per malattie come l'Alzheimer e la SLA, dove questo meccanismo potrebbe essere attivo in modo anomalo. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare le potenziali applicazioni terapeutiche del targeting dei granuli dello stress in queste malattie.

Fonte:

– “Knockout di Mettl3 e validazione della risposta allo stress nei MEF M3KO”. Biologia strutturale e molecolare della natura. DOI: 10.1038/s41594-023-01089-2.

