Un nuovo studio scopre migliaia di misteriosi “circoli fatati” in tutto il mondo

Utilizzando l’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno scoperto migliaia di nuovi enigmatici “cerchi fatati” in tutto il mondo. Questi modelli di vegetazione circolare affascinano da tempo gli esperti e si trovano comunemente nel deserto del Namib e nell’entroterra australiano. Tuttavia, un recente studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences suggerisce che il fenomeno potrebbe essere più diffuso di quanto si pensasse in precedenza.

Il team di ricerca internazionale ha addestrato una rete neurale utilizzando oltre 15,000 immagini satellitari di luoghi in Namibia e Australia, metà delle quali contenevano cerchi fatati. Con questo sistema di intelligenza artificiale, il team ha analizzato le viste satellitari di oltre mezzo milione di appezzamenti di terreno, individuando i cerchi fatati in 263 aree aride in 15 paesi. Questi punti recentemente identificati esistono in Africa, Madagascar, Asia occidentale e Australia sud-occidentale, prevalentemente in regioni calde e sabbiose che ricevono da quattro a 12 pollici di pioggia all’anno.

Nonostante le numerose scoperte, l’origine di questi circoli fatati rimane argomento di dibattito tra gli esperti. Alcuni credono che sia l’attività delle termiti sotto terra a crearli, mentre altri ne ipotizzano la causa attraverso le piante auto-organizzanti. Di conseguenza, non c'è consenso su una definizione definitiva di circoli fatati, poiché il termine rimane in gran parte auto-nominato.

La scoperta di questi nuovi cerchi fatati solleva più domande che risposte. Il coautore Fernando Maestre ammette che il loro team non cerca il conflitto con nessuno, riconoscendo il mistero in corso che circonda le origini di questi modelli circolari. Sono necessarie ulteriori ricerche e ricerche sul campo per ottenere una comprensione più chiara della loro formazione.

Il coautore dello studio, Emilio Guirado, suggerisce che le diverse ipotesi sulla formazione del cerchio fatato possano essere valide a seconda del luogo o della circostanza specifica. È possibile che in alcune zone diversi fattori, come ad esempio le termiti, svolgano un ruolo più importante. Tuttavia, sono necessarie ricerche più complete per fornire risultati conclusivi e far luce sugli intriganti modelli esibiti da questi cerchi fatati.

