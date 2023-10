Un nuovo studio conferma che le impronte fossili nel Nuovo Messico hanno più di 20,000 anni

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria in Nord America: impronte fossilizzate che hanno tra 21,000 e 23,000 anni. Questa scoperta indica che gli esseri umani esistevano nel continente molto prima di quanto si credesse in precedenza. Le impronte sono state trovate incastonate nel terreno del Parco nazionale di White Sands nel New Mexico.

Lo studio iniziale sulle impronte è stato pubblicato nel settembre 2021, ma ha dovuto affrontare lo scetticismo di alcuni nella comunità archeologica. Per affrontare questo scetticismo, i ricercatori dell’US Geological Survey (USGS) e altri scienziati hanno condotto uno studio di follow-up utilizzando due nuovi approcci per determinare l’età delle impronte.

Nel loro nuovo studio, gli scienziati hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio sui semi della pianta Ruppia cirrhosa trovati accanto alle impronte. Tuttavia, poiché queste piante sono acquatiche e possono trattenere il carbonio dall’acqua invece che dall’aria, la stima dell’età potrebbe essere imprecisa. Per stabilire una datazione più accurata, i ricercatori hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio del polline di conifere, che proviene da piante sulla terra ed è stato trovato anche negli stessi strati dei semi.

Il team ha isolato 75,000 granuli di polline dallo stesso strato e ha scoperto che la loro età era statisticamente identica a quella dei semi di Ruppia cirrhosa. Inoltre, hanno testato i granelli di quarzo trovati nelle impronte utilizzando la luminescenza stimolata otticamente, che ha prodotto un’età minima di circa 21,500 anni. Con queste molteplici linee di prova a sostegno della fascia di età compresa tra 21,000 e 23,000 anni, i ricercatori affermano che i loro risultati sono altamente affidabili.

Questa scoperta si aggiunge alla crescente collezione di impronte umane fossilizzate nel Parco nazionale di White Sands. Nel corso degli anni, nel sito sono state trovate impronte di vari individui, inclusi adulti, bambini e persino un bambino piccolo. Queste impronte forniscono informazioni sui comportamenti e sui movimenti degli antichi esseri umani, comprese prove della divisione del lavoro e del trasporto di bambini.

La conferma dell’età di queste impronte amplia la nostra comprensione della storia umana nel Nord America e sottolinea l’importanza della continua ricerca ed esplorazione per svelare i misteri del nostro passato.

Fonte:

– USGS (Indagine Geologica degli Stati Uniti)

– Servizio Parchi Nazionali