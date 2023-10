Nuove prove supportano il significato delle antiche impronte nel Nuovo Messico

Una recente scoperta di impronte fossili nel Nuovo Messico ha catturato l’attenzione degli archeologi e ha il potenziale per rimodellare la nostra comprensione della storia umana. Le impronte, che secondo la datazione al radiocarbonio hanno tra 21,000 e 23,000 anni, forniscono informazioni cruciali sulla cronologia degli insediamenti umani nelle Americhe.

Le impronte, trovate nel bacino di Tularosa vicino a un antico lago nel Parco nazionale di White Sands, furono inizialmente accolte con scetticismo riguardo alla loro età. Tuttavia, una nuova ricerca ha prodotto due linee di prova a sostegno delle date originali. La prima linea di prova riguarda la datazione al radiocarbonio del polline di conifere, che evita le imprecisioni che possono verificarsi quando si datano le piante acquatiche. I risultati della datazione del polline corrispondevano all'età dei semi conservati.

La seconda linea di prove utilizzava una tecnica di datazione nota come luminescenza stimolata otticamente, che determinava l’ultima volta in cui i grani di quarzo nel sedimento erano stati esposti alla luce solare. Questo metodo indicava un'età minima del quarzo di 21,500 anni, rafforzando ulteriormente la cronologia iniziale della presenza umana.

L’importanza di queste impronte sta nel fatto che rimandano indietro nella storia degli insediamenti umani nelle Americhe. In precedenza si credeva che gli esseri umani fossero arrivati ​​nella regione dopo che enormi calotte glaciali avevano bloccato il passaggio verso il Nord America. Tuttavia, la scoperta di queste impronte suggerisce che gli esseri umani siano arrivati ​​anche prima di quanto si pensasse in precedenza.

Lo studio solleva interrogativi su come gli esseri umani siano emigrati per la prima volta nelle Americhe. Non è chiaro se i primi esseri umani arrivarono via mare o attraversarono un ponte terrestre dall'Asia. Inoltre, non è chiaro se una o più popolazioni dei primi esseri umani moderni abbiano effettuato il viaggio.

Sebbene questa ricerca faccia luce sull’evoluzione umana, c’è ancora molto da scoprire sulla colonizzazione delle Americhe. I risultati di questo studio indicano fortemente una presenza umana durante l’Ultimo Massimo Glaciale, un periodo in cui grandi calotte glaciali coprivano parti del Nord America. Ciò suggerisce che le persone che hanno lasciato queste impronte siano arrivate molto prima di quanto si credesse in precedenza.

Nel complesso, la scoperta di queste antiche impronte e le successive ricerche supportano l’idea di una precedente presenza umana nelle Americhe. Questa scoperta è significativa non solo per gli archeologi ma anche per comprendere la migrazione umana e l’adattamento ai nuovi ambienti. I continenti americani erano l’ultima frontiera nel viaggio globale degli esseri umani moderni e queste impronte forniscono uno sguardo sulle sfide e sulle opportunità affrontate dai nostri antenati.

[Fonti:

– Studio di Kathleen Springer, geologa ricercatrice presso l’US Geological Survey e co-autrice principale, pubblicato sulla rivista Science

– Commento di Bente Philippsen, professore associato ed esperto di datazione al radiocarbonio presso l'Università norvegese di Scienza e Tecnologia]