Le basi di atomi, molecole e materia

Gli atomi sono gli elementi costitutivi fondamentali della materia. Sono costituiti da un nucleo che contiene protoni carichi positivamente e neutroni privi di carica, attorno ai quali orbitano elettroni carichi negativamente. Quando due o più atomi si legano insieme in proporzioni e strutture fisse, formano una sostanza chimica nota come molecola. Ad esempio, l'acqua (H2O) è una molecola composta da due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno.

La materia si riferisce a tutto ciò che occupa spazio e ha massa. Può esistere in diversi stati, come solido, liquido o gassoso. I solidi, come i cristalli, hanno una struttura organizzata con una disposizione simmetrica di atomi o molecole. I liquidi, come l'acqua o l'olio, scorrono liberamente ma mantengono un volume costante. I gas, invece, non hanno forma o volume fissi e sono composti da singole molecole che si muovono liberamente.

L'atmosfera è l'involucro di gas che circonda la Terra o altri corpi celesti. Le nuvole, costituite da goccioline d'acqua o particelle di ghiaccio, sono masse di particelle sospese nell'aria che viaggiano in alto nell'atmosfera terrestre spinte dal vento. Le comete sono oggetti celesti costituiti da un nucleo di ghiaccio e polvere. Quando una cometa passa vicino al Sole, il calore fa vaporizzare il ghiaccio, creando una coda visibile.

Gli organi sono varie parti di un organismo che svolgono funzioni specifiche. Ad esempio, l'ovaio è un organo responsabile della produzione di ovuli e il cervello è un organo che elabora i segnali nervosi. Le proteine, composte da lunghe catene di aminoacidi, sono molecole essenziali che costituiscono la base delle cellule viventi, dei muscoli e dei tessuti. Svolgono un ruolo cruciale in vari processi biologici.

Nel mondo della chimica, i sali sono composti formati dalla combinazione di un acido con una base, spesso presenti nell'oceano come sale marino. Il sottoraffreddamento si riferisce al processo di raffreddamento di un liquido o gas al di sotto del punto di congelamento senza che si solidifichi. È un esempio di come la materia possa esistere in diversi stati, dimostrando le affascinanti proprietà di atomi e molecole.

Fonte:

- atmosfera: l'involucro di gas che circonda la Terra, un altro pianeta o una luna

- atomo: l'unità base di un elemento chimico

- sostanza chimica: una sostanza formata da due o più atomi che si uniscono in una proporzione e struttura fissa

- nuvola: un pennacchio di molecole o particelle, come gocce d'acqua, che si muovono sotto l'azione di una forza esterna

- cometa: oggetto celeste costituito da un nucleo di ghiaccio e polvere

- cristallo: un solido costituito da una disposizione simmetrica, ordinata e tridimensionale di atomi o molecole

- liquido: un materiale che scorre liberamente ma mantiene un volume costante

- materia: qualcosa che occupa spazio e ha massa

- molecola: gruppo di atomi elettricamente neutro che rappresenta la minima quantità possibile di un composto chimico

- organo: Varie parti di un organismo che svolgono una o più funzioni particolari

- proteina: un composto costituito da una o più lunghe catene di amminoacidi

- sale: composto ottenuto combinando un acido con una base

- mare: un oceano o una regione che fa parte di un oceano

- solido: solido e stabile nella forma; né liquido né gassoso

- supercool: un aggettivo per un liquido o un gas che è stato lentamente raffreddato fino al di sotto del punto di congelamento senza che diventasse solido

- superraffreddato: aggettivo per un liquido o gas che è stato raffreddato al di sotto del punto di congelamento senza diventare solido