I terremoti potrebbero spiegare potenti esplosioni di energia dallo spazio, suggerisce una nuova ricerca

Una nuova ricerca condotta presso l’Università di Tokyo propone che i “terremoti stellari” potrebbero essere dietro le intense esplosioni di energia provenienti dallo spazio conosciute come lampi radio veloci. Questi segnali, che possono essere rilevati come onde radio, sono stati scoperti per la prima volta nel 2007 e possono viaggiare per miliardi di anni luce, durando solo una frazione di secondo.

Anche se la causa di questi lampi rimane un mistero, la teoria prevalente suggerisce che alcuni siano emessi da stelle di neutroni, che si formano quando una stella supergigante collassa. In particolare, è stato osservato che le magnetar, che sono stelle di neutroni con forti campi magnetici, emettono lampi radio veloci.

Studi precedenti hanno notato somiglianze tra la distribuzione di energia di lampi radio veloci ripetuti e quella di terremoti ed eruzioni solari. Tuttavia, il nuovo studio dell'Università di Tokyo, pubblicato negli “Avvisi mensili della Royal Astronomical Society”, ha scoperto differenze distinte tra le esplosioni e i brillamenti, identificando anche diverse somiglianze tra le esplosioni radio veloci e i terremoti.

Ciò supporta l’ipotesi che i lampi radio veloci siano causati da “starquati”, che si verificano quando la superficie di una stella di neutroni subisce uno spostamento improvviso. Analogamente ai terremoti, i terremoti stellari potrebbero fornire spunti per comprendere la materia ad alta densità, la fisica nucleare e persino il comportamento dei terremoti.

Il professor Tomonori Totani del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Tokyo ha affermato che lo studio dei terremoti stellari su stelle ultradense distanti offre nuove prospettive sui terremoti poiché l'interno di una stella di neutroni è la regione più densa dell'universo. Questa ricerca apre la possibilità di acquisire nuove conoscenze sulla materia ad altissima densità e sulle leggi fondamentali della fisica nucleare.

Lo studio condotto dal professor Totani e dallo studente laureato Yuya Tsuzuki ha analizzato la correlazione nello spazio bidimensionale ed esaminato la relazione tempo-energia di quasi 7,000 lampi radio veloci provenienti da diverse fonti. Hanno anche studiato i terremoti utilizzando dati provenienti dal Giappone e analizzato i brillamenti solari attraverso i dati della missione internazionale Hinode.

Verranno condotte ulteriori ricerche per convalidare l’universalità delle somiglianze riscontrate tra lampi radio veloci, terremoti ed eruzioni solari. Comprendere i meccanismi alla base di questi eventi spaziali energetici potrebbe potenzialmente rivelare scoperte interessanti sulla natura del nostro universo.

