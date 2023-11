Gli scienziati scoprono potenziali sfide per il ripristino dello strato di ozono

In un recente studio pubblicato su Nature Communications, gli scienziati mettono in dubbio l’idea ampiamente accettata secondo cui lo strato di ozono si sta riprendendo. Contrariamente alle valutazioni precedenti, questi risultati suggeriscono che non solo il buco dell’ozono non si sta chiudendo, ma potrebbe addirittura espandersi.

Il Protocollo di Montreal, un accordo internazionale adottato nel 1987, ha eliminato gradualmente l’uso di oltre 100 sostanze chimiche dannose per l’ozono, inclusi i clorofluorocarburi (CFC) comunemente presenti negli spray aerosol, nei solventi e nei refrigeranti. Questo divieto è stato salutato come un passo significativo verso la guarigione dello strato di ozono.

Tuttavia, ricercatori neozelandesi hanno scoperto che i livelli di ozono al centro del buco dell’ozono antartico sono diminuiti del 26% dal 2004 durante la primavera. Ciò indica che il buco non solo è rimasto di grandi dimensioni, ma si è anche approfondito, determinando una diminuzione dei livelli di ozono.

Lo studio attribuisce questi risultati allarmanti ai cambiamenti nel vortice polare antartico, una grande massa vorticosa di aria fredda e bassa pressione sopra il Polo Sud. Gli autori dello studio non hanno approfondito le cause specifiche di questi cambiamenti; tuttavia, hanno riconosciuto che vari fattori, tra cui l’inquinamento che riscalda il pianeta, le particelle sospese nell’aria provenienti da incendi e vulcani e le alterazioni del ciclo solare, potrebbero contribuire alla riduzione dell’ozono.

Hannah Kessenich, dottoranda presso l’Università di Otago e autrice principale dello studio, ha sottolineato la connessione tra le dinamiche atmosferiche e la persistenza del buco dell’ozono antartico, affermando: “Quindi, mentre il Protocollo di Montreal ha avuto indiscutibilmente successo nel ridurre i CFC oltre tempo e prevenendo la catastrofe ambientale, i recenti persistenti buchi dell’ozono in Antartide sembrano essere strettamente legati ai cambiamenti nelle dinamiche atmosferiche”.

FAQ

