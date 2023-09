Uno studio sul filamento di actina rivela una backdoor molecolare per il rilascio di fosfato

By

I ricercatori dell’Istituto Max Planck di Fisiologia Molecolare e dell’Istituto Max Planck di Biofisica hanno fatto passi da gigante nella comprensione del meccanismo del rilascio di fosfato dai filamenti di actina. I filamenti di actina sono fibre proteiche essenziali nelle cellule che regolano varie funzioni cellulari, compreso il movimento cellulare. Il rilascio di fosfato dai filamenti di actina avvia il processo di disassemblaggio, che è fondamentale per il movimento cellulare, ma i dettagli di questo processo sfuggono da tempo agli scienziati.

Utilizzando la microscopia elettronica criogenica (crio-EM) e simulazioni di dinamica molecolare, gli scienziati hanno identificato una regione nell'actina che funziona come una “porta sul retro molecolare” attraverso la quale il fosfato può uscire. Hanno anche scoperto che una backdoor distorta consente un rilascio più rapido di fosfato in un mutante di actina associato alla miopatia nemalina, una grave malattia muscolare.

I filamenti di actina sono polimerizzati da singole proteine ​​di actina e fanno parte del citoscheletro della cellula. Il rilascio di fosfato dal nucleo del filamento segnala alla cellula che il filamento è abbastanza vecchio per essere smontato. La precedente ricerca condotta dal gruppo dell'Istituto Max Planck di fisiologia molecolare ha portato a pubblicazioni rivoluzionarie nel campo dell'actina, che hanno gettato le basi per questo studio.

I ricercatori hanno determinato strutture crio-EM ad alta risoluzione dei filamenti di actina in diversi stati e non hanno trovato aperture o porte nell'actina attraverso le quali il fosfato potesse fuoriuscire. Ciò li ha portati a ipotizzare l’esistenza di una backdoor momentanea che si apre per rilasciare fosfato e poi si richiude rapidamente.

Attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge crio-EM, simulazioni di dinamica molecolare e analisi mutazionale, i ricercatori sono stati in grado di determinare i meccanismi molecolari del rilascio di fosfato sia dall'estremità che dal nucleo del filamento. Hanno scoperto che la backdoor rimane prevalentemente chiusa dopo la scissione del fosfato prima di aprirsi brevemente per consentire al fosfato di uscire.

Il mutante di actina analizzato in questo studio, chiamato N111S, è associato alla miopatia nemalinica e presenta una backdoor aperta, con conseguente rilascio più rapido di fosfato. I ricercatori suggeriscono che questo rilascio ultraveloce può contribuire alla fisiopatologia della malattia.

Lo studio apre la porta a ulteriori ricerche sul ciclo dinamico di assemblaggio dell'actina nelle cellule e sulle malattie legate all'organizzazione difettosa dell'actina. Le indagini future mireranno a scoprire come viene controllato il rilascio di fosfato all'interno della cellula e il ruolo delle proteine ​​che si legano all'actina in questo processo. Inoltre, lo studio apre la strada all’esplorazione di altre mutazioni dell’actina correlate alla malattia, che potrebbero portare allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.

Fonte: Società Max Planck