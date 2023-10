Nuove conoscenze sull'evoluzione: sequenziamento del genoma di esemplari storici di mosca della frutta

By

Uno studio innovativo pubblicato su PLoS Biology ha fatto luce sull'evoluzione della comune mosca della frutta, Drosophila melanogaster, analizzando i genomi di esemplari storici risalenti a 100-200 anni fa. Questa ricerca, resa possibile dai progressi nella tecnologia di sequenziamento del genoma, offre una finestra unica sui cambiamenti adattativi e demografici sperimentati dalla specie durante il suo insediamento nell’Europa settentrionale e sulla rapida espansione dell’attività umana.

A differenza di qualsiasi studio precedente di questo tipo, questa ricerca approfondisce la variazione su scala genomica di una minuscola specie animale, fornendo preziose informazioni sulla storia evolutiva della mosca della frutta. Confrontando i genomi contemporanei con quelli degli esemplari storici dei musei, gli scienziati hanno scoperto una serie di cambiamenti genetici avvenuti nel corso di migliaia di generazioni.

Una scoperta significativa dello studio è l'emergere di un gene chiamato Cyp6g1, che conferisce resistenza al pesticida DDT. Confrontando il DNA di campioni degli anni '1930 con i moderni moscerini della frutta, i ricercatori hanno scoperto un marcato aumento della frequenza di questo gene. Inoltre, lo studio ha rivelato che il gene Ahcy ha svolto un ruolo cruciale nell’adattamento delle mosche del XIX secolo alle temperature più basse e alle giornate più brevi degli ambienti ad alta latitudine.

Il sequenziamento del genoma degli esemplari museali ha anche messo in discussione le ipotesi precedenti su alcuni geni. Ad esempio, si è scoperto che il gene ChKov1, che si credeva fosse associato alla resistenza ai pesticidi, ha avuto origine molto prima della creazione di insetticidi rilevanti. Inoltre, si è scoperto che questo gene conferisce resistenza al virus sigma, una scoperta che risale a oltre 200 anni fa.

Questi risultati non solo forniscono preziose informazioni sulla storia genetica della comune mosca della frutta, ma mostrano anche il potenziale del sequenziamento del genoma nello studio degli organismi morti da tempo. Le collezioni dei musei, in particolare, offrono grandi opportunità per le indagini genetiche. Con l'accesso a campioni storici, gli scienziati possono rivelare i segreti nascosti dell'evoluzione e svelare le complesse interazioni tra geni e ambiente.

Nel complesso, questo studio evidenzia il potere dell’analisi genomica e il suo potenziale nel rimodellare la nostra comprensione dell’evoluzione. Scoprendo i cambiamenti genetici avvenuti nella comune mosca della frutta negli ultimi due secoli, i ricercatori ottengono preziose informazioni sui meccanismi di adattamento e sull'impatto dell'attività umana sulla variazione genetica.

Riferimento della Gazzetta:

Shpak M, Ghanavi HR, Lange JD, Pool JE, Stensmyr MC (2023) I genomi degli esemplari storici di Drosophila melanogaster illuminano i cambiamenti adattativi e demografici in oltre 200 anni di evoluzione. PLoS Biol 21(10): e3002333. DOI: 10.1371/journal.pbio.3002333