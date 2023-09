Scienziati della NASA scoprono polvere scura e detriti nel contenitore dei campioni OSIRIS-REx

Gli scienziati della NASA hanno fatto una scoperta entusiasmante dopo aver aperto il contenitore di ritorno del campione dalla navicella spaziale OSIRIS-REx recentemente atterrata nel deserto dello Utah. Dopo aver rimosso il coperchio, hanno trovato polvere nera e detriti provenienti dall’asteroide vicino alla Terra Bennu.

Il contenitore è stato consegnato al Johnson Space Center della NASA a Houston, che ospita la più grande collezione di materiali astrologici al mondo. Gli esperti del centro smonteranno attentamente il meccanismo di acquisizione del campione Touch and Go (TAGSAM) per accedere al campione sfuso al suo interno.

Presso il Johnson Center è stato istituito un nuovo laboratorio dedicato alla missione OSIRIS-REx. All'interno di un vano portaoggetti, gli scienziati hanno rimosso il coperchio in alluminio, consentendo l'accesso al ponte dell'avionica dove sono stati trovati polvere e detriti.

Una volta separato dal contenitore, il TAGSAM verrà posto in un contenitore di trasferimento sigillato per mantenere un ambiente di azoto. Questa misura precauzionale aiuterà a preservare l'integrità del campione durante il processo di smontaggio, che sarà accelerato trasferendo il TAGSAM in un altro vano portaoggetti.

Viene prestata la massima attenzione per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione durante la manipolazione del campione. Gli scienziati e gli ingegneri della NASA presso Johnson stanno lavorando in collaborazione al processo di smontaggio, che sarà rivelato al pubblico in un evento trasmesso in diretta l'11 ottobre.

La navicella spaziale OSIRIS-REx ha recuperato con successo la capsula di ritorno del campione contenente un pezzo dell'asteroide Bennu. Dopo una missione di recupero, la capsula è stata localizzata e riportata sulla Terra. Durante la discesa, la capsula ha sopportato temperature fino a 2,760°C, richiedendo un periodo di attesa per raffreddarsi.

Il peso stimato del campione è di circa 8.8 once (250 grammi) di rocce e terreno provenienti dall'asteroide Bennu. La NASA ritiene che questi antichi materiali possano fungere da capsula del tempo, fornendo informazioni sugli albori del nostro sistema solare e sulla formazione dei pianeti.

La missione OSIRIS-REx, iniziata nel 2016, è il primo tentativo della NASA di riportare un campione di asteroide dallo spazio. La navicella spaziale fa parte del programma Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security e Regolith Explorer. In precedenza, il Giappone aveva raccolto con successo campioni da due missioni sugli asteroidi.

Per ulteriori informazioni sull'asteroide Bennu e sulla missione OSIRIS-REx, visitare il sito ufficiale della NASA.

