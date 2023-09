Tigre della Tasmania: i ricercatori recuperano con successo l'RNA da specie estinte

Con un importante passo avanti, gli scienziati sono riusciti a estrarre l'RNA da esemplari conservati della tigre della Tasmania, un marsupiale estinto, risalenti al 1891. Questa è la prima volta che l'RNA, un materiale genetico meno stabile del DNA, viene recuperato da una specie estinta. Gli esemplari sono stati conservati in un museo a Stoccolma, in Svezia.

Il recupero dell’RNA dagli esemplari di tigre della Tasmania offre preziose informazioni sulla biologia e sul metabolismo di questi animali estinti. Il sequenziamento dell’RNA fornisce informazioni sui complementi genici e sull’attività genetica, che sono essenziali per comprendere i tratti e le caratteristiche delle specie estinte.

In precedenza, il DNA era stato estratto con successo da organismi antichi, ma questo studio dimostra il potenziale per recuperare l’RNA da specie estinte. La conservazione degli esemplari di tigre della Tasmania, nonostante siano stati conservati a temperatura ambiente in un armadio, mette in discussione l’ipotesi che l’RNA si degradi rapidamente in tali condizioni. Questa scoperta apre nuove possibilità per studiare e ricreare specie estinte.

Al di là della sua importanza per la comprensione delle specie estinte, la capacità di recuperare l’RNA da virus antichi potrebbe aiutare nello studio delle pandemie del passato. L'RNA svolge un ruolo cruciale nel trasmettere le informazioni genetiche ricevute dal DNA, consentendo la sintesi delle proteine ​​e regolando il metabolismo cellulare.

La tigre della Tasmania, conosciuta anche come tilacino, era un predatore apicale in tutta l'Australia e nelle isole vicine fino a quando l'attività umana non la portò all'estinzione. L’arrivo degli esseri umani in Australia circa 50,000 anni fa, seguito dalla colonizzazione europea nel XVIII secolo, portò al declino della popolazione e, infine, alla scomparsa della tigre della Tasmania. Sono stati dichiarati una minaccia per il bestiame, con conseguente taglia sulle loro teste. L'ultima tigre della Tasmania conosciuta morì in cattività nel 18.

Iniziative private hanno avviato sforzi per “de-estinguire” alcune specie, tra cui la tigre della Tasmania. Anche se ricreare specie estinte da parenti viventi pone delle sfide, questo studio evidenzia l’importanza di ulteriori ricerche sulla biologia degli animali estinti.

Fonte:

- Reuters