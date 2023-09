Nel settembre 2023, gli scienziati hanno ottenuto un importante passo avanti estraendo con successo l’RNA da una tigre della Tasmania, una creatura estinta. L'RNA estratto proveniva da un campione di oltre 130 anni e attualmente conservato nel Museo svedese di storia naturale. Questa scoperta rivoluzionaria ha fornito ai genetisti preziose informazioni su come funzionavano i geni di questo animale estinto. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Genome Research.

La tigre della Tasmania, conosciuta anche come tilacino, era un marsupiale carnivoro che un tempo vagava per l'Australia, la Nuova Guinea e la Tasmania. La causa esatta della sua estinzione rimane sconosciuta, ma si ritiene che la persecuzione umana abbia avuto un ruolo significativo. L'ultimo tilacino conosciuto, di nome Benjamin, morì in cattività nel 1936.

Sebbene l’obiettivo principale della ricerca non fosse la clonazione di specie estinte, la capacità di estrarre, analizzare e sequenziare il vecchio RNA apre la possibilità di ricreare specie estinte in futuro. Il genetista Emilio Mármol Sánchez, autore principale dello studio, sostiene ulteriori ricerche sulla biologia di questi animali estinti. Tuttavia, il processo di ricreazione di una specie estinta attraverso l’editing genetico su parenti animali esistenti è complesso e richiede molto tempo.

A guidare gli sforzi per resuscitare il tilacino è il professor Andrew Pask dell'Università di Melbourne. Ha affermato che la scoperta dell'RNA in vecchi musei e campioni antichi aggiunge una profondità significativa alla nostra comprensione della biologia degli animali estinti. Il processo di resurrezione prevede la modifica del DNA del parente vivente più stretto della specie estinta, la creazione di embrioni con i genomi modificati e la ricerca di una madre surrogata adatta per la prole. Sebbene i genomi di circa 20 specie estinte siano stati sequenziati, a partire dal 2022 nessuna di queste specie è stata ricreata con successo.

La clonazione è un processo simile che può essere preso in considerazione una volta che la specie sarà stata resuscitata con successo. Tuttavia, l’attenzione attuale è rivolta all’uso del ripristino genetico piuttosto che alla clonazione. La clonazione comporta il trasferimento del DNA da una cellula somatica in una cellula uovo a cui sono stati rimossi il nucleo e il DNA, che poi si sviluppa in un embrione. L'embrione viene quindi impiantato in una madre surrogata per diventare una replica vivente della specie estinta.

In conclusione, il successo dell’estrazione dell’RNA dalla tigre della Tasmania apre nuove strade per la ricerca genetica e la potenziale resurrezione di specie estinte. Sebbene il processo di ricreazione di una specie estinta sia complesso e impegnativo, gli scienziati stanno ampliando i confini della conoscenza in questo campo. Il futuro potrebbe riservare la possibilità di vedere ancora una volta specie perdute da tempo camminare sulla Terra.

