I ricercatori estraggono l'RNA dalla tigre della Tasmania estinta

Gli scienziati sono riusciti per la prima volta a estrarre l’RNA da una specie estinta. Il tilacino, noto anche come tigre della Tasmania, era un marsupiale carnivoro che si estinse nel 1936. Un team di ricercatori dell'Università di Stoccolma e del Centro di Paleogenetica di Stoccolma è riuscito a recuperare l'RNA da un esemplare di tilacino di 130 anni al Museo di Stoccolma. Museo di Storia Naturale.

L'RNA (acido ribonucleico) è una molecola che svolge un ruolo cruciale nella sintesi proteica e trasporta materiale genetico in alcuni virus. I ricercatori sono stati in grado di sequenziare l'RNA dalla pelle e dai tessuti muscolari scheletrici del campione di tilacino. Questa svolta consente agli scienziati di studiare la biologia e il metabolismo delle cellule della tigre della Tasmania prima della sua estinzione.

Il tilacino è stato oggetto di una caccia eccessiva e accusato di aver ucciso il bestiame in Tasmania, cosa che ha portato alla sua estinzione. Anche la perdita di habitat e le malattie introdotte hanno contribuito alla sua scomparsa. I recenti sforzi di deestinzione da parte di Colossal Biosciences mirano a creare una specie sostitutiva del tilacino e reintrodurla nel suo habitat originale. Tuttavia, la ricerca sull’RNA condotta dal team dell’Università di Stoccolma non si è concentrata sulla deestinzione.

La capacità di recuperare l’RNA da specie estinte apre possibilità per ulteriori ricerche. Gli scienziati potrebbero essere in grado di recuperare l’RNA da altri animali estinti e persino da virus antichi conservati nelle collezioni dei musei. Ciò potrebbe fornire informazioni sull’evoluzione dei virus e contribuire ai progressi nella tecnologia di editing genetico, nella fecondazione in vitro e nell’analisi computazionale dei dati genetici.

Lo studio del DNA antico ha fatto progressi significativi negli ultimi anni, e il recupero dell’RNA da specie estinte potrebbe aprire la strada a ulteriori scoperte. Con numerose creature estinte ospitate nei musei, l’estrazione dell’RNA da altre specie potrebbe presto diventare una realtà.

