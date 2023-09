Decodifica dei segreti genetici di una specie estinta: analisi dell'RNA della tigre della Tasmania

By

I genetisti hanno fatto una scoperta rivoluzionaria isolando e decodificando molecole di RNA da un esemplare di tigre della Tasmania di 130 anni. Questo segna la prima volta che l’RNA viene recuperato da un animale estinto. Il materiale genetico è stato ottenuto da un esemplare della collezione del Museo svedese di storia naturale. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Genome Research, fanno luce su come funzionavano i geni della tigre della Tasmania ormai scomparsa.

La tigre della Tasmania, o tilacino, era un predatore marsupiale scomparso circa 2,000 anni fa, ad eccezione di una popolazione in Tasmania che fu successivamente cacciata fino all'estinzione. L'autore principale dello studio, Emilio Mármol Sánchez, ha affermato che, sebbene la reintroduzione della specie non fosse l'obiettivo della ricerca, una comprensione più profonda della composizione genetica della tigre della Tasmania potrebbe aiutare gli sforzi per resuscitare l'animale.

Andrew Pask, che dirige il laboratorio di ricerca sul restauro genetico integrato di Thylacine, ha descritto lo studio come innovativo, poiché dimostra che l'RNA può essere estratto da vecchi musei e campioni antichi. Questa scoperta migliorerà la comprensione da parte degli scienziati della biologia degli animali estinti e migliorerà la ricostruzione dei genomi estinti.

A differenza del DNA, l’RNA è una copia temporanea di una sezione di DNA ed è più fragile e si rompe rapidamente. In passato si credeva che l’RNA non durasse nel tempo. Tuttavia, nel 2019, i ricercatori hanno sequenziato l’RNA dalla pelle di un lupo di 14,300 anni conservato nel permafrost. L’attuale studio stabilisce ulteriormente la fattibilità del recupero dell’RNA da animali estinti, con sforzi futuri volti a recuperare l’RNA da specie scomparse molto prima, come il mammut lanoso.

Il gruppo di ricerca ha sequenziato con successo l'RNA dalla pelle e dai tessuti muscolari scheletrici del campione di tigre della Tasmania, identificando i geni specifici della tilacina. Queste informazioni formano il trascrittoma dell'animale, analogo al genoma immagazzinato nel DNA. Comprendere l'RNA consente agli scienziati di acquisire una comprensione più completa della biologia di un animale. Mármol Sánchez usa l'analogia di una città in cui ogni ristorante ha accesso a un gigantesco ricettario (DNA), ma è l'RNA che consente a ogni ristorante di creare piatti distinti. Analizzando l'RNA, gli scienziati possono scoprire l'intricata biologia e il metabolismo all'interno delle cellule.

Questa svolta nella decodificazione dei segreti genetici di una specie estinta apre nuove possibilità per studiare il DNA antico e comprendere gli intricati meccanismi di creature perdute da tempo.

