Gli scienziati ricostruiscono il cranio danneggiato di una scimmia estinta per comprendere meglio l'evoluzione del volto della grande scimmia

Un recente studio condotto da scienziati del Museo Americano di Storia Naturale, del Brooklyn College e dell'Istituto Catalano di Paleontologia Miquel Crusafont ha ricostruito il cranio di una specie di scimmia vissuta circa 12 milioni di anni fa. La specie, Pierolapithecus catalaunicus, è significativa per comprendere l'evoluzione delle grandi scimmie e degli esseri umani. Il team ha pubblicato i risultati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Il Pierolapithecus catalaunicus, descritto per la prima volta nel 2004, apparteneva a un gruppo di specie di scimmie estinte che abitavano l'Europa tra 15 e 7 milioni di anni fa. Questa specie è particolarmente preziosa per comprendere l'evoluzione degli ominidi perché esiste una rara combinazione di cranio e scheletro parziale dello stesso individuo.

Per collocare con precisione il Pierolapithecus nell'albero genealogico degli ominidi e ottenere informazioni sulla sua biologia e sul suo movimento, gli scienziati si sono concentrati sul cranio e sui denti, che sono cruciali nel determinare le relazioni evolutive delle specie fossili. Tuttavia, la condizione danneggiata del cranio del Pierolapithecus ha portato a dibattiti sulla sua collocazione nel lignaggio evolutivo.

Nel tentativo di trovare risposte, i ricercatori hanno utilizzato scansioni TC per ricostruire virtualmente il cranio danneggiato e lo hanno confrontato con altre specie di primati. Hanno inoltre creato modelli evolutivi per studiare lo sviluppo delle caratteristiche chiave della struttura facciale delle scimmie. L'analisi ha rivelato che il Pierolapithecus condivide somiglianze nella forma e nelle dimensioni del viso con le grandi scimmie fossilizzate e viventi. Tuttavia, possiede anche caratteristiche facciali distinte non trovate in altre scimmie del Miocene medio. Questi risultati suggeriscono che il Pierolapithecus potrebbe rappresentare uno dei primi membri della famiglia delle grandi scimmie e degli esseri umani.

Il modello evolutivo dello studio ha dimostrato che il cranio del Pierolapithecus somiglia molto alla forma ancestrale da cui si sono evoluti le grandi scimmie e gli esseri umani viventi. Al contrario, i gibboni e i siamanghi, conosciuti come le “scimmie minori”, sembrano aver subito una riduzione delle dimensioni come sviluppi secondari.

Questa ricerca fa luce sulla storia evolutiva delle grandi scimmie e degli esseri umani, fornendo preziose informazioni sugli adattamenti e sulle caratteristiche emersi nel corso di milioni di anni. I risultati contribuiscono a una migliore comprensione del nostro patrimonio biologico e della natura mosaicata dell’evoluzione degli ominidi.

