Gli astronomi scoprono una potente esplosione di energia dalle profondità dell'Universo

Gli astronomi hanno rilevato un lampo radio veloce, il più distante del suo genere mai visto, che ha viaggiato otto miliardi di anni per raggiungere la Terra. Queste esplosioni di intensa energia, della durata di soli millisecondi, hanno origini non ancora del tutto comprese. L’esplosione appena scoperta sembra provenire da un piccolo gruppo di galassie in fusione, fornendo supporto alle attuali teorie sulla loro origine. Tuttavia, l’intensità dell’esplosione mette a dura prova la comprensione degli scienziati su come vengono emessi.

I ricercatori ritengono che i lampi radio veloci potrebbero fornire preziose informazioni sui misteri dell’universo. Studiando queste esplosioni, gli scienziati sperano di determinare la quantità di materia, o “materia normale”, che esiste nell’universo. Attualmente, i tentativi di misurare questa materia sfuggente hanno prodotto risultati contrastanti. Si ritiene che questa materia possa nascondersi nello spazio tra le galassie, ma è troppo calda e diffusa per essere rilevata con i metodi convenzionali. I lampi radio veloci, d’altro canto, possono percepire questo materiale ionizzato e fornire un mezzo per misurarlo.

La scoperta di questa potente esplosione è stata fatta utilizzando un telescopio in Giappone. Sono stati utilizzati ulteriori telescopi per verificare il ritrovamento e raccogliere maggiori informazioni al riguardo. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Science.

Anche se la causa dei lampi radio veloci rimane sconosciuta, gli scienziati sperano che la ricerca futura possa far luce sulle loro origini e aiutare a svelare i misteri dell’universo.

Fonte:

– “Potente esplosione di luce creata nelle profondità dell’universo” – The Independent