Il lampo radio veloce più potente e distante mai rilevato

Gli scienziati hanno recentemente scoperto una potente esplosione di energia, nota come lampo radio veloce (FRB), proveniente dalle profondità dell'universo. Questa particolare esplosione non è solo la più distante del suo genere mai vista, ma è anche incredibilmente potente. Ci sono voluti circa otto miliardi di anni perché l'esplosione arrivasse sulla Terra. In meno di un secondo ha rilasciato la stessa quantità di energia che il Sole emette in oltre 30 anni.

I lampi radio veloci sono intense esplosioni di energia che si verificano nello spazio e la loro esatta origine è ancora sconosciuta. Alcune spiegazioni hanno incluso la tecnologia extraterrestre o le stelle di neutroni. Tuttavia, questa esplosione appena scoperta sembra provenire da un piccolo gruppo di galassie in fusione, il che è in linea con le attuali teorie sulle loro fonti. La notevole intensità dell'esplosione rappresenta una sfida per la nostra attuale comprensione di come vengono emessi.

La capacità di rilevare e studiare i lampi radio veloci ha un grande potenziale per rispondere a domande fondamentali sul cosmo. Queste esplosioni potrebbero aiutare a determinare il peso reale dell’universo, un’indagine sconcertante che finora ha prodotto risultati inconcludenti. I ricercatori ritengono che la materia mancante nell’universo, che rappresenta più della metà di quella che dovrebbe esserci, potrebbe nascondersi nello spazio tra le galassie. Rilevando il materiale ionizzato, i lampi radio veloci offrono informazioni sulla quantità di materia presente nelle regioni intergalattiche.

La recente esplosione è stata inizialmente avvistata utilizzando un telescopio in Giappone e successivamente esaminata in dettaglio utilizzando altri telescopi. L’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ha permesso agli scienziati di individuare la fonte dell’esplosione. Ulteriori indagini effettuate con il Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO) in Cile hanno rivelato che la galassia sorgente è più antica e più distante di qualsiasi altra sorgente FRB scoperta fino ad oggi, probabilmente situata all'interno di un piccolo gruppo di galassie in fusione.

Questa scoperta rivoluzionaria è documentata nell’articolo intitolato “Un lampo radio veloce e luminoso che sonda l’Universo con spostamento verso il rosso 1”, pubblicato sulla rivista Science.

Fonti: Science, Swinburne University of Technology