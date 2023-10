Glicina: un materiale promettente per apparecchiature elettromeccaniche biocompatibili

Secondo uno studio recente, l'effetto piezoelettrico, una proprietà importante nella generazione di cariche elettriche tramite stress meccanico, è risultato più efficiente nella glicina che nei cristalli normali. I ricercatori sono riusciti a migliorare la risposta piezoelettrica della glicina attraverso una modifica meccanica di questo amminoacido.

Gli scienziati ritengono che questo progresso nella risposta piezoelettrica della glicina sia cruciale per lo sviluppo di piccole apparecchiature elettromeccaniche biocompatibili. La creazione di dispositivi elettrici su micro e nanoscala compatibili con il corpo umano rappresenta un progresso significativo nella medicina high-tech.

Gli studi hanno dimostrato che la stimolazione elettrica mirata alle cellule può accelerare la guarigione delle ferite. Inoltre, l’integrazione di elementi elettrici in diversi impianti ne migliora la gestibilità. I produttori attualmente utilizzano polimeri e biocompositi simili ai tessuti umani durante lo sviluppo di tali componenti elettronici. Tuttavia, i materiali che assomigliano da vicino alla biologia umana sono quelli costituiti da composti presenti prevalentemente nel corpo umano.

La glicina, ad esempio, è un amminoacido basico che agisce come neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale ed è presente in molte proteine. Quando la glicina è allo stato solido, forma cristalli con varie strutture interne. Alcuni solidi cristallini mostrano l'effetto piezoelettrico. Le particelle cariche sono in grado di muoversi a temperature più elevate, un fenomeno noto come ferroelettricità. Questa proprietà è particolarmente vantaggiosa nello sviluppo di apparecchiature elettromeccaniche biocompatibili.

I risultati della ricerca suggeriscono che la glicina ha un grande potenziale nel campo dell’ingegneria biomedica. Sfruttando la risposta piezoelettrica potenziata di questo amminoacido, gli scienziati possono migliorare ulteriormente la funzionalità e la biocompatibilità dei dispositivi e degli impianti elettrici miniaturizzati.

