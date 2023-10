Gli scienziati propongono una nuova legge della natura: l’evoluzione come processo universale

Un team di scienziati e filosofi ha proposto una nuova legge della natura, ampliando la teoria dell'evoluzione del naturalista britannico Charles Darwin. La legge, intitolata “legge dell’aumento dell’informazione funzionale”, afferma che i sistemi naturali complessi evolvono verso stati di maggiore modello, diversità e complessità. Questo fenomeno si verifica non solo nell'evoluzione biologica ma anche a livello di atomi, minerali, atmosfere planetarie, pianeti e stelle.

La legge suggerisce che i sistemi in evoluzione, sia viventi che non viventi, si formano da molteplici elementi costitutivi interagenti e subiscono processi che generano varie configurazioni. L'evoluzione avviene quando queste configurazioni vengono selezionate per funzioni utili. Il concetto di selezione in questo contesto include la capacità di resistere, la natura duratura dei processi attivi e l’emergere di nuove caratteristiche come adattamenti ad ambienti specifici.

Il significato di questa legge sta nel fornire una nuova prospettiva sul perché i diversi sistemi nell’universo si evolvono in un determinato modo. Può anche potenzialmente consentire previsioni sullo sviluppo di sistemi sconosciuti, come la chimica organica su Titano, luna di Saturno, e far luce sulla possibilità di vita extraterrestre.

Nel regno delle stelle, la legge dell'aumento dell'informazione funzionale spiega come i due elementi principali, idrogeno ed elio, formarono la prima generazione di stelle. Attraverso la fusione termonucleare, queste stelle sintetizzavano elementi più pesanti come carbonio, azoto e ossigeno. Le successive generazioni di stelle hanno poi forgiato ancora più elementi. Sulla Terra, la legge spiega l’acquisizione di una maggiore complessità negli organismi viventi, comprese tappe fondamentali come l’origine della vita multicellulare.

La legge sottolinea che la natura favorisce configurazioni funzionali tra innumerevoli trilioni di possibili disposizioni di atomi o molecole. Queste configurazioni funzionali possono manifestarsi come cristalli minerali stabili, strutture stellari dinamiche o tratti vantaggiosi negli organismi viventi. Tratti come nuotare, camminare, volare e l'aumento delle dimensioni del cervello sono esempi di nuove caratteristiche emerse attraverso il processo evolutivo.

La proposta di questa nuova legge amplia la nostra comprensione dell’evoluzione come processo universale. Identificando modelli comuni di cambiamento e crescente complessità tra diversi sistemi, ci consente di esplorare i principi fondamentali alla base della diversità del cosmo.

