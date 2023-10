Una nuova legge della natura: l’evoluzione si applica ai sistemi complessi su tutte le scale

Scienziati e filosofi hanno proposto una nuova legge della natura che espande la teoria dell'evoluzione biologica di Charles Darwin. Questa legge suggerisce che l’evoluzione non è limitata alle specie biologiche ma è un fenomeno che si verifica a tutti i livelli di complessità nel mondo naturale. La legge, nota come “legge dell’aumento dell’informazione funzionale”, afferma che i sistemi complessi, sia viventi che non viventi, evolvono nel tempo verso una maggiore diversità e modelli.

La legge propone che i sistemi in evoluzione, siano essi atomi, minerali, pianeti o stelle, siano costituiti da elementi costitutivi interagenti. Questi sistemi subiscono processi, come la mutazione cellulare, che generano una moltitudine di configurazioni diverse. L'evoluzione avviene quando queste configurazioni sono soggette a selezione per funzioni utili. In sostanza, la natura favorisce preferenzialmente quelle configurazioni che hanno un certo grado di funzionalità.

Questa legge fornisce una nuova prospettiva sulla diversità e la complessità vista nell’universo. Sebbene esistano leggi ben documentate che spiegano le forze, i movimenti, la gravità e l’elettricità, queste non tengono conto della crescente diversità e complessità osservate a livello atomico, molecolare e minerale. Ad esempio, le stelle, che inizialmente erano costituite solo da idrogeno ed elio, hanno forgiato elementi più pesanti attraverso la fusione termonucleare. Le successive generazioni di stelle si formarono dai resti della generazione precedente e crearono ancora più elementi.

Questa nuova legge della natura propone anche tre concetti universali di selezione: la capacità di durare, la resistenza dei processi attivi e l’emergere di nuove caratteristiche come adattamenti all’ambiente. Esempi di questa “generazione di novità” nel regno biologico includono lo sviluppo delle capacità di nuotare, camminare, volare e pensare negli organismi. Comprendere questa legge potrebbe fornire spunti sullo sviluppo di sistemi sconosciuti, come la chimica organica su Titano, luna di Saturno, e far luce sulla potenziale esistenza di vita extraterrestre.

