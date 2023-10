Gli scienziati propongono sorgenti di luce superluminose alimentate da quasiparticelle

Scienziati dell'Instituto Superior Técnico (IST) in Portogallo, dell'Università di Rochester, dell'Università della California, di Los Angeles e del Laboratoire d'Optique Appliquée in Francia hanno pubblicato uno studio su Nature Photonics proponendo l'uso di quasiparticelle per creare super-luminose fonti di luce. Queste quasiparticelle, formate dal movimento sincronizzato di molti elettroni, hanno proprietà uniche che consentono loro di viaggiare a qualsiasi velocità, anche più veloce della luce, e di resistere a forze intense.

Le quasiparticelle hanno la capacità di muoversi in modi che non sarebbero consentiti dalle leggi della fisica che governano le singole particelle. I ricercatori hanno condotto simulazioni computerizzate avanzate su supercomputer per studiare le proprietà delle quasiparticelle nei plasmi. Hanno scoperto applicazioni promettenti per sorgenti luminose basate su quasiparticelle, tra cui l'imaging non distruttivo per la scansione di virus, la comprensione dei processi biologici, la produzione di chip per computer e l'esplorazione del comportamento della materia nei corpi celesti.

Le sorgenti luminose proposte basate su quasiparticelle presentano numerosi vantaggi rispetto alle forme esistenti, come i laser a elettroni liberi. Le fonti basate su quasiparticelle sono molto più piccole e più pratiche per laboratori, ospedali e aziende. Con una distanza minima da percorrere, le quasiparticelle potrebbero produrre una luce incredibilmente brillante, portando potenzialmente a significativi progressi scientifici e tecnologici.

Questa ricerca apre nuove possibilità nel campo della fisica delle radiazioni e potrebbe rivoluzionare le sorgenti luminose, consentendo un’ampia gamma di applicazioni in vari campi scientifici e tecnologici.

Fonte: Università di Rochester