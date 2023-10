Una legge scientifica proposta rivela il percorso evolutivo dell'Universo

By

Gli scienziati hanno proposto una nuova legge rivoluzionaria che si applica all’evoluzione non solo degli organismi viventi ma anche dei minerali, dei pianeti, delle stelle e praticamente di qualsiasi cosa nell’universo. Questa legge, chiamata “la legge dell’aumento dell’informazione funzionale”, identifica concetti universali di selezione che spingono i sistemi a diventare più complessi nel tempo.

Il gruppo di ricerca dietro questa legge è un gruppo interdisciplinare composto da filosofi, astrofisici, mineralogisti e scienziati dei dati. Il loro scopo era affrontare il mistero fondamentale del perché i sistemi complessi tendono ad evolversi verso una maggiore informazione funzionale. I ricercatori descrivono i loro risultati in uno studio pubblicato sulla rivista PNAS.

Secondo la nuova legge, le informazioni funzionali di un sistema aumenteranno e si evolveranno se diverse configurazioni del sistema vengono selezionate per una o più funzioni. Questa legge è applicabile ai sistemi composti da numerosi componenti, come atomi, molecole e cellule. Questi componenti possono essere disposti e riorganizzati ripetutamente, adottando molteplici configurazioni selezionate in base alla funzione, di cui solo poche sopravvivono.

Ampliando la teoria dell'evoluzione di Darwin, i ricercatori propongono che anche i sistemi non viventi attraversano processi evolutivi quando nuove configurazioni migliorano le funzioni del sistema. Una di queste funzioni è la stabilità.

La comunità scientifica ha risposto positivamente a questa legge innovativa. Stuart Kauffman, biologo teorico dell’Università della Pennsylvania, ha definito lo studio “superbo, audace, ampio e trasformativo”. Anche Milan Cirkovic dell’Osservatorio Astronomico di Belgrado lo ha elogiato come una “brezza d’aria fresca” all’intersezione tra astrobiologia, scienza dei sistemi e teoria dell’evoluzione.

Tuttavia non tutti ne sono convinti. L’astronomo Martin Rees dell’Università di Cambridge ha sostenuto che l’emergere di una varietà di materiali, ambienti e strutture nel mondo inanimato non richiede necessariamente un nuovo principio di base simile alla selezione darwiniana in biologia.

Questa nuova legge fornisce preziose informazioni sui meccanismi che guidano l’evoluzione dei sistemi complessi nell’universo, facendo luce sul misterioso fenomeno dell’aumento delle informazioni funzionali nel tempo. (Fonte: The Guardian, PNAS)