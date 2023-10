I ricercatori hanno introdotto una nuova legge scientifica che comprende l’evoluzione di vari sistemi naturali nell’universo, tra cui la vita, i minerali, i pianeti e le stelle. Conosciuta come “la legge dell’aumento dell’informazione funzionale”, questa legge identifica concetti universali di selezione che spingono i sistemi a diventare più complessi nel tempo.

Il gruppo di ricerca, composto da scienziati provenienti da diversi campi come filosofia, astrobiologia, fisica teorica, mineralogia e scienza dei dati, ha collaborato per affrontare la questione fondamentale del perché i sistemi complessi, compresa la vita, tendono ad evolversi verso una maggiore informazione funzionale. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista PNAS.

La legge dell'aumento delle informazioni funzionali afferma che le informazioni funzionali di un sistema aumenteranno e si evolveranno se più configurazioni del sistema vengono selezionate per una o più funzioni. Ciò si applica ai sistemi formati da numerosi componenti, come atomi, molecole e cellule, che possono essere riorganizzati ripetutamente per adottare molteplici configurazioni, di cui solo pochi sopravvivono in base alla loro funzione.

Ampliando la teoria dell'evoluzione di Darwin, i ricercatori sostengono che anche i sistemi non viventi si evolvono quando nuove configurazioni di componenti migliorano la loro funzione. Un esempio di funzione menzionata nello studio è la stabilità.

La comunità scientifica ha risposto a questa nuova legge con entusiasmo. Stuart Kauffman, biologo teorico dell’Università della Pennsylvania, lo ha elogiato come un “articolo superbo, audace, ampio e trasformativo”. Milan Cirkovic, professore di ricerca presso l'Osservatorio Astronomico di Belgrado, ha descritto lo studio come “una brezza d'aria fresca” nei campi dell'astrobiologia, della scienza dei sistemi e della teoria dell'evoluzione.

Tuttavia, non tutti gli scienziati sono convinti di questa nuova legge. L'astronomo Martin Rees dell'Università di Cambridge ha espresso scetticismo, affermando che l'emergere di una varietà di materiali, ambienti e strutture nel mondo inanimato non richiede necessariamente un nuovo principio di base analogo alla selezione darwiniana tramite ereditarietà.

In conclusione, l’introduzione della legge dell’incremento dell’informazione funzionale fornisce agli scienziati una comprensione più ampia dell’evoluzione dei vari sistemi naturali nell’universo. Sebbene sia accolto con entusiasmo ed elogio da molti, ci sono anche opinioni divergenti all'interno della comunità scientifica riguardo al suo significato.

