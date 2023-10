Cosa accadrà al nostro Sole quando morirà?

Gli scienziati hanno studiato il destino del nostro Sole, cercando di determinare come sarà nelle sue fasi finali. Studi recenti suggeriscono che l’esito più probabile per il Sole è che diventerà una nebulosa planetaria, una bolla luminosa di gas e polvere cosmica. Questo è un capovolgimento delle teorie precedenti che proponevano un risultato diverso.

Il Sole ha attualmente circa 4.6 miliardi di anni e si prevede che raggiungerà la fine della sua vita tra altri 10 miliardi di anni. Lungo il percorso subirà una trasformazione che la porterà a diventare una gigante rossa. Il nucleo della stella si ridurrà, mentre gli strati esterni si espanderanno, inghiottendo potenzialmente pianeti come la Terra.

Tuttavia, il vero pericolo per la vita sulla Terra deriva dalla crescente luminosità del Sole. Invecchiando, il Sole diventa più luminoso di circa il 10% ogni miliardo di anni. Questo graduale aumento della luminosità alla fine farà evaporare i nostri oceani e renderà il pianeta inabitabile.

Dopo la fase di gigante rossa, il Sole si ridurrà fino a diventare una nana bianca e alla fine finirà la sua vita come nebulosa planetaria. Ciò si verifica quando una stella morente espelle il suo involucro di gas e polvere nello spazio, rivelando il suo nucleo. Il nucleo poi brilla intensamente per un breve periodo di circa 10,000 anni, creando la nebulosa planetaria. Queste nebulose possono essere estremamente luminose e visibili da grandi distanze.

Il recente studio condotto da un team internazionale di astronomi ha utilizzato la modellazione computerizzata per determinare che il nostro Sole, come la maggior parte delle altre stelle, molto probabilmente diventerà una nana bianca e poi una nebulosa planetaria. Ciò risolve il conflitto di lunga data tra la luminosità osservata e i modelli teorici delle nebulose planetarie.

Le nebulose planetarie si trovano comunemente in tutto l'universo e sono state osservate in esempi famosi come la Nebulosa Elica e la Nebulosa Occhio di Gatto. Queste nebulose prendono il nome dai pianeti perché in passato apparivano simili nell'aspetto attraverso i telescopi.

La ricerca fornisce preziose informazioni sul ciclo di vita delle stelle e sulla nostra comprensione del cosmo. Offre anche un modo per misurare la presenza di stelle di varie età in galassie distanti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.

Fonte:

– Studio pubblicato su Nature Astronomy