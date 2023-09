Gli scienziati prevedono un futuro supercontinente, ma la Nuova Zelanda non ne farà parte

Una ricerca recentemente pubblicata suggerisce che tra 250 milioni di anni la Terra formerà nuovamente un supercontinente, unendo i sette continenti in un’unica enorme massa continentale. Si prevede che questo supercontinente avrà il suo centro attorno all’Africa moderna, con l’Australia che si schianterà contro l’Asia e l’Africa che si scontrerà con l’Europa. L’Antartide, il Nord America e il Sud America si uniranno poi agli altri. Tuttavia, mentre queste masse continentali convergono, la Nuova Zelanda, conosciuta anche come Aotearoa, rimarrà al largo delle coste dell’Australia.

Si prevede che il movimento delle placche tettoniche, noto anche come deriva dei continenti, riunirà i continenti nei prossimi 250 milioni di anni. Si prevede che l'Australia si sposterà verso nord nelle catene di isole del Sud-Est asiatico in circa 25 milioni di anni, ma a causa della sua posizione sulla placca australiana, non si prevede che la Nuova Zelanda incontrerà l'Australia. Invece, la Nuova Zelanda rimarrà nel viaggio della placca australiana verso nord.

Nel corso di 75 milioni di anni, si prevede che la Nuova Zelanda raggiungerà l’equatore, più o meno nello stesso periodo in cui Africa, Asia, Australia ed Europa convergono per formare il supercontinente. Successivamente, la Nuova Zelanda proseguirà verso sud a un ritmo più lento e alla fine si troverà tra i 20 e i 30 gradi di latitudine sotto l’equatore.

Tuttavia, si prevede che la vita nella futura Nuova Zelanda sarà tutt’altro che piacevole. La presenza del supercontinente a ovest farà sì che le Isole del Nord e del Sud siano “bagnate da caldi mari tropicali”, rendendo la Nuova Zelanda inabitabile. Si prevede che la formazione del supercontinente rilascerà gas serra, compreso il biossido di carbonio, derivanti dall’attività vulcanica, portando ad un aumento significativo delle temperature globali.

Secondo un modello computerizzato, tra 50 milioni di anni l’atmosfera potrebbe contenere quasi il 250% in più di anidride carbonica rispetto a oggi. La combinazione dell’aumento dei gas serra, dell’incremento dell’energia solare e dell’assenza di mari in raffreddamento renderebbero il supercontinente inospitale per la maggior parte delle forme di vita. Quasi la metà del territorio diventerebbe deserto, con temperature che supererebbero i 40 gradi Celsius in molte aree.

Anche se questo scenario futuro sembra lontano, evidenzia l’importanza dell’azione climatica nel mantenere il pianeta in condizioni più fresche e abitabili. La ricerca serve a ricordare che il mantenimento di un clima ospitale è fondamentale per la sopravvivenza e il benessere delle generazioni presenti e future.

Definizioni:

– Supercontinente: una vasta massa continentale composta da più continenti uniti insieme.

– Movimento tettonico/deriva dei continenti: il movimento graduale e la collisione delle placche tettoniche della Terra.

– Gas serra: gas che contribuisce all'effetto serra assorbendo la radiazione infrarossa, provocando un aumento della temperatura della Terra.

– Mantello: uno strato sotto la crosta terrestre che scorre lentamente a causa del calore del pianeta.

Fonte:

– Università di Bristol

- COSE