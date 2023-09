Uno studio prevede condizioni climatiche drastiche che potrebbero portare all’estinzione di massa

Un recente studio condotto dall’Università di Bristol rivela le terribili condizioni climatiche che potrebbero provocare un’estinzione di massa dell’uomo e di tutti i mammiferi tra milioni di anni. La ricerca suggerisce che la formazione di un supercontinente, che unirà gli attuali continenti della Terra, creerà un ambiente inospitale caratterizzato da temperature estreme che metterebbero in pericolo la maggior parte delle specie di mammiferi, compreso l’uomo.

Per la prima volta, i ricercatori hanno utilizzato modelli climatici di supercomputer per simulare le condizioni climatiche future e hanno scoperto che la fusione dei continenti in un unico supercontinente porterebbe a gravi estremi climatici. Le temperature medie globali aumenterebbero, rendendo quasi impossibile la sopravvivenza della maggior parte dei mammiferi, che non sono in grado di adattarsi al caldo estremo.

Lo studio prevede inoltre un aumento della luminosità del sole, con conseguente aumento delle emissioni di energia e temperature elevate sulla Terra. La formazione del supercontinente scatenerebbe frequenti eruzioni vulcaniche e il rilascio di enormi quantità di anidride carbonica, esacerbando ulteriormente il riscaldamento globale. La combinazione dell’aumento dei livelli di anidride carbonica, di un sole più caldo e di un’estrema continentalità contribuirebbe ad aumenti di temperatura compresi tra 40 e 70 gradi Celsius in molte aree.

I mammiferi, compreso l’uomo, si sono storicamente evoluti per resistere a varie condizioni climatiche, adattandosi al freddo attraverso caratteristiche come la pelliccia e il letargo. Tuttavia, la loro capacità di tollerare le alte temperature è rimasta relativamente costante, rendendo impossibile sopravvivere al calore eccessivo prolungato. Se le condizioni climatiche descritte nello studio diventassero realtà, gli esseri umani e gli altri mammiferi rischierebbero l’estinzione a causa della loro incapacità di dissipare il calore e raffreddare i propri corpi.

L’urgenza di affrontare l’attuale crisi climatica derivante dal riscaldamento globale indotto dall’uomo e dalle emissioni di gas serra è sottolineata dalla dott.ssa Eunice Lo, coautrice dello studio. Il caldo estremo, che è già dannoso per la salute umana, sottolinea la necessità immediata di sforzi globali per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette.

Le proiezioni dello studio erano basate su simulazioni delle tendenze di temperatura, vento, pioggia e umidità per il futuro supercontinente previsto, Pangea Ultima. Se l’umanità continuasse a consumare combustibili fossili, si stima che i livelli di anidride carbonica aumenterebbero dalle attuali 400 parti per milione a oltre 600 parti per milione. Lo scenario futuro potrebbe vedere il raddoppio dei livelli di anidride carbonica, il 2.5% in più di radiazioni solari e un supercontinente situato in una regione tropicale calda e umida.

La ricerca dimostra anche l’importanza di considerare la tettonica e la disposizione dei continenti nello studio degli esopianeti o dei pianeti oltre il nostro sistema solare. La disposizione delle masse continentali su mondi lontani gioca un ruolo cruciale nel determinare l’abitabilità per gli esseri umani.

In conclusione, anche se le proiezioni dello studio possono sembrare cupe, evidenziano l’urgente necessità di affrontare l’attuale crisi climatica e ridurre le emissioni di gas serra per preservare l’abitabilità del nostro pianeta. Lo sforzo collettivo per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette è fondamentale per prevenire l’estinzione umana e preservare le diverse specie di mammiferi con cui condividiamo questo pianeta.

Fonte:

– Studio dell'Università di Bristol pubblicato su Nature Geoscience

– Definizione di supercontinente: una vasta massa continentale composta da più continenti che si sono uniti.

– Definizione di clima estremo: condizioni climatiche insolitamente severe o anomale, come temperature estreme o forti piogge.

– Definizione di continentalità: il grado in cui un'area è influenzata dalla sua posizione all'interno di un continente, caratterizzato da variazioni estreme di temperatura tra le stagioni.