Gli scienziati si mobilitano per preservare l'autonomia dell'Osservatorio nazionale di Atene

Gli scienziati dell'Osservatorio nazionale di Atene (NOA) chiedono il sostegno pubblico per opporsi a una recente decisione del governo che potrebbe compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'istituzione. La decisione comporta il trasferimento della supervisione della NOA al Ministero della Crisi Climatica e della Protezione Civile, una mossa che ha suscitato preoccupazioni nella comunità scientifica.

Attualmente operante sotto la competenza del Segretariato Generale della Ricerca e dell'Innovazione (GSRI), la NOA, insieme ad altre agenzie di ricerca indipendenti, ritiene di appartenere al Ministero dello Sviluppo. L'argomento principale contro il trasferimento risiede nel fatto che solo una frazione dei ricercatori della NOA possiede le competenze necessarie per contribuire alla missione della protezione civile.

La mossa prevista, delineata in un disegno di legge che sarà presto presentato al voto parlamentare, ha attirato critiche anche da parte del Consiglio dei presidenti dei centri di ricerca e delle agenzie tecnologiche. Questa voce collettiva si oppone all’“amputazione” della NOA dalla rete nazionale delle agenzie di ricerca, esprimendo preoccupazione che questa decisione ostacolerà e interromperà la sua funzionalità complessiva.

Secondo la petizione della NOA, questo cambiamento mette a repentaglio il progresso della ricerca in Grecia, mettendo a repentaglio le prospettive dell'istituzione di garantire finanziamenti competitivi alla ricerca e raggiungere l'eccellenza scientifica. Ciò dimostra anche una mancanza di comprensione e riconoscimento delle specifiche esigenze operative e gestionali legate alla supervisione di un centro di ricerca. Le competenze necessarie per la gestione di tali questioni sono consolidate all'interno del GSRI, unico organo di controllo dedicato a questo compito.

Fondata nel 1842, la NOA detiene il primato di essere il primo istituto di ricerca della Grecia fondato dopo aver ottenuto l'indipendenza dal dominio ottomano. Composto dall'Istituto di astronomia, astrofisica, applicazioni spaziali e telerilevamento (IAASARS), dall'Istituto per la ricerca ambientale e lo sviluppo sostenibile (IERSD) e dall'Istituto geodinamico (GI), specializzato nella fisica interna della Terra e nel monitoraggio della deformazione superficiale, la NOA ha svolto un ruolo fondamentale nel progresso dell'esplorazione e della comprensione scientifica.

FAQ

Perché la NOA è contraria al trasferimento della supervisione?

La NOA si oppone al trasferimento della supervisione al Ministero della crisi climatica e della protezione civile perché ritiene che solo una piccola parte dei suoi ricercatori possieda le competenze rilevanti per la protezione civile. Sostengono che il Segretariato Generale per la Ricerca e l'Innovazione (GSRI) del Ministero dello Sviluppo è più adatto a supervisionare le loro operazioni.

Chi altro si oppone alla decisione del governo?

Contrario al previsto trasferimento anche il Consiglio dei presidenti dei Centri di ricerca e delle Agenzie tecnologiche. Affermano che rimuovere la NOA dalla rete nazionale degli enti di ricerca ne comprometterebbe significativamente il funzionamento e ne ostacolerebbe la capacità di svolgere importanti lavori scientifici.

Che impatto potrebbe avere questa decisione sulla ricerca in Grecia?

La petizione della NOA suggerisce che questa decisione rappresenta una minaccia per il progresso della ricerca in Grecia nel suo complesso. Si sostiene che la mossa potrebbe ostacolare la capacità della NOA di garantire finanziamenti per la ricerca competitiva e raggiungere l’eccellenza scientifica, mettendo così a repentaglio la sua traiettoria di crescita e progresso.

Qual è la storia della NOA?

Fondata nel 1842 dopo che la Grecia ottenne l'indipendenza dal dominio ottomano, la NOA detiene il primato di essere il primo istituto di ricerca del paese. Nel corso degli anni, ha contribuito in modo significativo ai campi dell'astronomia, dell'astrofisica, della ricerca ambientale e della geodinamica.