Gli scienziati studiano il movimento molecolare dei componenti in gomma su scala atomica

In uno studio recente, gli scienziati hanno osservato con successo il movimento molecolare dei componenti presenti nella gomma tipicamente utilizzata nei pneumatici delle automobili. Lo studio, pubblicato su Applied Physics Letters, si è concentrato sull’interazione tra polibutadiene (una gomma sintetica) e nanoparticelle di nerofumo, che vengono aggiunte per migliorare le proprietà fisiche della gomma dei pneumatici.

Comprendere la dinamica molecolare e l’interazione di questi componenti è essenziale per valutare le prestazioni degli pneumatici e sviluppare materiali più durevoli. Le forze esercitate sui pneumatici durante la guida possono causare usura e degrado, rendendo fondamentale comprendere i cambiamenti strutturali e i movimenti all'interno della gomma del pneumatico.

Il gruppo di ricerca, composto da scienziati dell’Università di Tokyo, dell’Università Ibaraki e dell’XFEL europeo, ha utilizzato il metodo del lampeggiamento di raggi X diffratti per osservare i cambiamenti nelle catene polimeriche e nelle nanoparticelle aggiuntive su scala atomica. Con una risoluzione temporale di 890 nanosecondi (la più veloce ottenuta finora in studi di questo tipo), il team ha rilevato una chiara interazione tra polibutadiene e nerofumo.

Di particolare interesse sono state le differenze osservate tra i due diversi tipi di nerofumo utilizzati nei campioni. Lo studio ha rivelato che un campione ha mostrato un movimento molto più rapido del polibutadiene sulla superficie del nerofumo rispetto all'altro. Ciò ha suggerito che la mobilità del polibutadiene fosse significativamente influenzata dal tipo di nerofumo utilizzato. Di conseguenza, il campione con un legame più forte tra i componenti ha mostrato proprietà migliori per quanto riguarda le prestazioni degli pneumatici per automobili.

I risultati di questo studio hanno importanti implicazioni sia per la diagnostica del degrado della gomma dei pneumatici che per lo sviluppo di materiali con maggiore durata. Acquisendo una comprensione più approfondita della dinamica molecolare dei componenti in gomma, i ricercatori possono ideare metodi migliori per studiare il degrado della gomma dei pneumatici e creare materiali più resistenti all’usura e al degrado.

Questa ricerca rappresenta un progresso significativo nel campo della scienza dei materiali e fornisce preziose informazioni sui comportamenti e sulle interazioni dei componenti in gomma su scala atomica.

Fonte: Lettere di fisica applicata (DOI: 10.1063/5.0157359)