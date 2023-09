Gli scienziati osservano gli eccitoni Hubbard stabili nell'isolatore Mott

By

Un team di scienziati del California Institute of Technology, guidato dal dottor David Hsieh, ha fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della fisica della materia condensata. Hanno osservato prove di eccitoni Hubbard stabili in un isolante Mott antiferromagnetico foto-drogato. Questa entusiasmante scoperta, pubblicata su Nature Physics, offre nuove informazioni sul comportamento degli eccitoni nei materiali che sfidano le regole convenzionali del comportamento degli elettroni.

Gli eccitoni sono particelle composite che emergono quando un elettrone e una lacuna interagiscono attraverso forze elettrostatiche. Si trovano tipicamente nei materiali semiconduttori e sono stati ben studiati. Tuttavia, il loro comportamento cambia quando entriamo nel regno degli isolanti Mott. Gli isolanti Mott sono materiali che forzano gli elettroni in specifici siti reticolari a causa di forti interazioni Coulombiane, creando un distinto bandgap. Negli isolanti di Mott potrebbe emergere l'eccitone di Hubbard, una nuova quasiparticella. L'esistenza di eccitoni Hubbard stabili come quasiparticelle è stata a lungo teorizzata ma è rimasta una questione aperta.

Il dottor Hsieh e il suo team sono stati motivati ​​a studiare questi sistemi a causa del loro interesse per i materiali con elettroni fortemente interagenti. Gli isolanti Mott, con il loro esclusivo bandgap e ordine antiferromagnetico, hanno fornito un ambiente ideale per studiare gli eccitoni di Hubbard. Le interazioni antiferromagnetiche si verificano quando gli spin degli elettroni vicini si allineano in direzioni opposte, determinando un ordine magnetico all'interno del materiale.

Rilevare e comprendere gli eccitoni di Hubbard è impegnativo a causa della complessa interazione delle interazioni elettroniche, dell'ordine antiferromagnetico e della natura di breve durata di questi eccitoni. Tuttavia, il team ha sviluppato una configurazione sperimentale utilizzando l’isolante Mott Sr2IrO4 e la spettroscopia terahertz per catturare la risposta transitoria del materiale in tempo reale. I risultati hanno mostrato un'impronta digitale distintiva che ha confermato l'esistenza di un fluido eccitonico di Hubbard all'interno di Sr2IrO4.

La scoperta degli eccitoni Hubbard stabili negli isolanti Mott ha aperto nuove possibilità sia per la comprensione fondamentale che per le applicazioni pratiche. La ricerca futura potrebbe concentrarsi sulla comprensione dei meccanismi di legame degli eccitoni di Hubbard, sulle loro interazioni con diversi stati magnetici e sulle loro potenziali applicazioni tecnologiche. Questo studio innovativo segna un progresso significativo nella nostra comprensione degli eccitoni e del loro comportamento nei materiali complessi.

Fonte:

– Articolo originale: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)