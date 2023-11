Esplorare i segreti dei quark e dei gluoni: svelare l'effetto cono morto

By

I collisori di particelle sono da tempo strumenti essenziali per l'esplorazione scientifica e la loro ultima scoperta presso l'A Large Ion Collider Experiment (ALICE) del CERN ha svelato un fenomeno che era stato previsto tre decenni fa. Attraverso tecniche complesse e analisi innovative, un team di collaboratori ALICE ha osservato con successo la formazione di un effetto “cono morto” che circonda i quark pesanti, facendo luce sulle leggi che governano le interazioni tra quark e gluoni.

Questo risultato rivoluzionario è stato reso possibile dagli sforzi di collaborazione di oltre 1,000 autori provenienti da 149 istituzioni in tutto il mondo. L’effetto del cono morto, una previsione della cromodinamica quantistica, la teoria dell’interazione forte, finora è sfuggito all’osservazione diretta.

ALICE, situata presso il Large Hadron Collider, funziona producendo quark e gluoni energetici. La forza forte fa sì che queste particelle emettano quark e gluoni aggiuntivi, dando luogo a un processo a cascata. La cascata culmina infine nella formazione di adroni rilevabili. Tuttavia, ciò che rende questa scoperta davvero notevole è la scoperta che i quark pesanti sono circondati da un cono morto, una regione “vuota” dove non possono emettere gluoni.

Sviluppando nuove tecniche che utilizzano la sottostruttura del getto e metodi analitici, il team di analisi principale dell'Oak Ridge National Laboratory è stato in grado di associare le particelle figlie alla sottostruttura delle cascate di quark e gluoni. Attraverso questo approccio, hanno avuto accesso al processo a cascata dei quark charm e hanno osservato direttamente l’effetto del cono morto. Di conseguenza, questa misurazione ha fornito informazioni sulla massa dei quark charm prima del loro legame con gli adroni.

Se da un lato questa scoperta consolida gli aspetti fondamentali della teoria dell’interazione forte, dall’altro offre anche uno sguardo sulle future possibilità di ricerca. Gli scienziati possono ora studiare l’effetto del cono morto per i quark più pesanti del quark charm, come i quark bottom o top, nonché esplorarne la presenza nelle collisioni di ioni pesanti.

Questo significativo progresso è stato reso possibile dal generoso sostegno del Dipartimento di Energia, Ufficio della Scienza, programma di Fisica Nucleare. Attraverso la continua esplorazione e collaborazione, stiamo svelando i misteri che circondano i quark, i gluoni e le forze che modellano la nostra comprensione dell’universo.

FAQ

Cos'è l'effetto cono morto?

L’effetto del cono morto si verifica quando un quark pesante è circondato da una regione in cui non può emettere gluoni, risultando in una zona “vuota” o inattiva.

Cos’è la cromodinamica quantistica?

La cromodinamica quantistica è la teoria che descrive la forte interazione tra quark e gluoni, le particelle fondamentali che formano adroni compositi come protoni e neutroni.

Cosa sono i quark e i gluoni?

Quark e gluoni sono gli elementi costitutivi delle particelle composite chiamate adroni. I quark sono particelle elementari di sei tipi e i gluoni sono i mediatori della forza forte che lega insieme i quark.

Cos'è ALICE?

ALICE è un imponente esperimento condotto al Large Hadron Collider del CERN. Ha lo scopo di studiare le proprietà e il comportamento della materia a densità di energia estreme per approfondire la nostra comprensione delle forze e delle particelle fondamentali che compongono l'universo.