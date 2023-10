I genomi antichi rivelano di più sul DNA di Neanderthal negli esseri umani

Un recente studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha fornito nuove informazioni sul DNA dei Neanderthal trasportato dalle popolazioni umane in Europa e Asia. Analizzando un ampio set di dati di genomi antichi, gli scienziati hanno acquisito una migliore comprensione dell’eredità genetica dei nostri parenti arcaici e di come è distribuita tra gli esseri umani moderni.

La maggior parte delle persone oggi porta con sé una piccola percentuale di DNA di Neanderthal, risultato dell’incrocio tra i nostri antenati e i Neanderthal prima della loro estinzione circa 40,000 anni fa. Tuttavia, i ricercatori hanno osservato che la prevalenza del DNA di Neanderthal è leggermente più alta nelle popolazioni dell’Asia orientale rispetto alle popolazioni europee.

Questa discrepanza ha sconcertato gli scienziati, poiché resti di Neanderthal sono stati trovati ampiamente in Europa e nel Medio Oriente, ma non più a est dei Monti Altai in Asia centrale. Per spiegare questa incoerenza, i ricercatori hanno analizzato la distribuzione del DNA di Neanderthal nei genomi umani negli ultimi 40,000 anni.

Hanno scoperto che la proporzione del DNA di Neanderthal nelle antiche popolazioni di cacciatori-raccoglitori in Europa dopo l’estinzione dei Neanderthal era leggermente superiore a quella di quelle che vivevano in Asia. Ciò suggerisce che l’attuale modello di ascendenza superiore di Neanderthal nelle popolazioni asiatiche si sia sviluppato in una fase successiva, durante la transizione neolitica, quando l’agricoltura divenne più diffusa.

Durante questa transizione, i primi agricoltori dell’Anatolia iniziarono a mescolarsi con i cacciatori-raccoglitori esistenti nell’Europa occidentale e settentrionale, determinando una diluizione del DNA dei Neanderthal nelle popolazioni europee. I ricercatori hanno anche notato di avere meno informazioni su come si è svolta questa transizione in Asia a causa della mancanza di dati.

Questo studio evidenzia l’importanza dei genomi antichi nello svelare la storia genetica delle popolazioni umane. Comprendere la distribuzione del DNA dei Neanderthal può fornire informazioni sul nostro passato evolutivo e potenzialmente far luce sulla sua rilevanza medica oggi. Ad esempio, ricerche precedenti avevano suggerito che il DNA dei Neanderthal potesse influenzare il decorso dell’infezione da Covid-19.

Nel complesso, questa ricerca contribuisce alla nostra crescente conoscenza della genetica dei Neanderthal e del suo impatto sulle popolazioni umane moderne. Analizzando i genomi antichi, gli scienziati possono continuare a scoprire l’affascinante storia dei nostri antichi parenti e la loro eredità duratura nel nostro DNA.

