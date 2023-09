Gli intasamenti nei sistemi di recupero dell'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno causato il ritorno sulla Terra dei tubi per la pulizia e la ristrutturazione. La causa di questi intasamenti è la presenza di biofilm, che sono escrescenze microbiche o fungine che aderiscono tra loro e sulle superfici. Questi biofilm possono intasare i filtri nei sistemi di trattamento dell'acqua e compromettere l'integrità delle apparecchiature. Ciò rappresenta un problema significativo per le agenzie spaziali poiché può essere costoso sostituire i materiali interessati.

Prevenire la crescita dei biofilm è particolarmente cruciale per le missioni spaziali a lunga distanza in luoghi come la Luna o Marte, dove non è possibile tornare sulla Terra per riparazioni o cure per gli astronauti malati. Per affrontare questo problema, i ricercatori dell’Università del Colorado, del MIT e del Centro di ricerca Ames della NASA hanno collaborato a uno studio. Hanno esaminato i campioni della ISS utilizzando un tipo specifico di batteri noto per la sua capacità di formare biofilm.

Gli scienziati hanno anche collaborato con LiquiGlide, un'azienda specializzata nella riduzione dell'attrito tra solidi e liquidi. Lo studio ha scoperto che rivestire le superfici con un sottile strato di acidi nucleici potrebbe prevenire la crescita batterica sui campioni esposti alla ISS. Questi acidi possedevano una leggera carica elettrica negativa che impediva ai microbi di attaccarsi alle superfici.

I ricercatori hanno anche utilizzato una barriera fisica sotto forma di nanoerba incisa sulle superfici dei test. Ciò ha creato una superficie scivolosa alla quale i biofilm hanno faticato ad aderire. Quando è stato applicato il metodo di rivestimento delle superfici con acidi nucleici, i campioni terrestri hanno mostrato una riduzione della formazione microbica di circa il 74%, mentre i campioni della stazione spaziale hanno mostrato una riduzione più sostanziale di circa l’86%.

Tuttavia, il team consiglia di condurre test di lunga durata nelle missioni future per determinare se il metodo può mantenere la sua efficacia. Si consiglia inoltre un'analisi continua, anziché fare affidamento sulle misurazioni degli endpoint. Affrontando l’accumulo di biofilm, le agenzie spaziali possono prevenire danni alle apparecchiature e garantire la salute e la sicurezza degli astronauti durante le missioni spaziali.

Fonte: l'articolo originale non fornisce un URL di origine specifico.