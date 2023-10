Una stella in esplosione catturata dal telescopio spaziale James Webb della NASA potrebbe risolvere il più grande mistero dell'Universo

By

I ricercatori sono alle prese con la “tensione di Hubble”, una discrepanza che si verifica quando si misura l’espansione dell’universo utilizzando due metodi diversi. Il primo metodo prevede la misurazione della radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB), che è l’energia residua del Big Bang. Il secondo metodo si basa sulla costante di Hubble, che determina la velocità con cui le galassie e le supernove si allontanano dalla Terra. La costante di Hubble produce costantemente valori più alti rispetto alle misurazioni della CMB, creando un conflitto irrisolto.

Con una svolta decisiva, il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA ha catturato l’immagine di una supernova di tipo 1a denominata SN H0pe, offrendo nuove intuizioni per risolvere la tensione di Hubble. L'immagine rivela la stella che esplode come una striscia di luce arancione, risultato della lente gravitazionale. La lente gravitazionale si verifica quando la luce attraversa lo spazio deformata dall'intensa attrazione gravitazionale di un oggetto astronomico.

L'effetto lente agisce come una lente d'ingrandimento, consentendo agli astronomi di scrutare più profondamente nello spazio che mai. Sebbene l’arco di luce sembri costituito da tre stelle separate, in realtà è la stessa supernova duplicata due volte a causa della lente gravitazionale causata da una galassia in primo piano, situata a 4.5 miliardi di anni luce dalla Terra.

Gli astrofisici analizzando i dati hanno scoperto che la luce della supernova lente è distante 16 miliardi di anni luce dalla Terra. Questa antica supernova di tipo 1a offre un’opportunità unica per risolvere il problema della tensione di Hubble.

Studiando questa supernova, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni sui meccanismi dietro l'espansione dell'universo e potenzialmente riconciliare la disparità tra le misurazioni della CMB e della costante di Hubble. Con l'aiuto del telescopio spaziale James Webb, gli scienziati sono un passo più vicini a svelare uno dei misteri più sconcertanti dell'universo.

