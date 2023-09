I ricercatori riescono a coltivare con successo reni umanizzati nei maiali

Alcuni ricercatori cinesi hanno raggiunto un traguardo significativo nel campo dei trapianti di organi, coltivando con successo reni allo stadio iniziale, costituiti principalmente da cellule umane, nei maiali. Questa svolta ci porta un passo avanti verso la possibilità di produrre organi negli animali che potranno eventualmente essere trapiantati negli esseri umani. Il trapianto di rene è particolarmente richiesto, con quasi 89,000 americani attualmente in lista d’attesa per un rene.

Secondo Mary Garry, professoressa di medicina all’Università del Minnesota, essere in grado di generare organi umani nei maiali potrebbe avere un impatto significativo sulla riduzione del numero di pazienti in lista d’attesa per i trapianti in tutto il mondo. Sebbene il concetto di creare chimere animale-umane sia stato esplorato per decenni, questo studio rappresenta un notevole progresso in questo campo.

Il team di scienziati del Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health ha iniettato oltre 1,800 embrioni di maiale con cellule staminali umane e le ha trasferite nell'utero di maiali femmine. Agli embrioni chimerici è stato permesso di svilupparsi fino a 28 giorni prima che le gravidanze venissero interrotte per ulteriori esami. I ricercatori hanno raccolto cinque embrioni, che contenevano tutti reni che crescevano normalmente e consistevano fino al 65% di cellule umane.

I precedenti tentativi di integrare cellule umane e suine avevano dovuto affrontare sfide, poiché le cellule suine tendevano a surclassare e causare la morte delle cellule umane. Tuttavia, i ricercatori di questo studio hanno utilizzato uno strumento di modifica genetica chiamato Crispr per disabilitare due geni responsabili dello sviluppo dei reni dei suini. Ciò ha creato un microambiente in cui i reni umanizzati potevano prosperare. Trasformando le normali cellule umane in cellule staminali pluripotenti e aumentando le loro possibilità di integrazione con le cellule di maiale, gli embrioni sono stati sviluppati con successo.

Sebbene i reni in questo studio mostrassero strutture caratteristiche del normale sviluppo renale, rimane incerto se avrebbero continuato a svilupparsi in organi pienamente funzionanti. Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni sul potenziale cancro dovuto alla modifica genetica delle cellule umane. Sarebbero necessari test approfonditi sugli animali per garantire la sicurezza degli organi coltivati ​​utilizzando queste tecniche.

Nonostante le sfide, gli scienziati coinvolti in questo studio ritengono che i maiali siano animali donatori ideali a causa delle loro somiglianze anatomiche e di dimensioni degli organi con gli esseri umani. Con un tempo di attesa medio per un trapianto di rene che va dai tre ai cinque anni, la domanda di organi trapiantabili supera di gran lunga l’offerta. Questa ricerca innovativa fa sperare di poter potenzialmente superare questa crisi di carenza di organi in futuro.

Fonte:

- Articolo originale: Nome sorgente

– Definizione di organismi chimerici: Definizione Fonte

– Definizione di Crispr: Fonte della definizione