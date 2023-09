La prova diretta della rotazione del buco nero conferma la teoria della relatività di Einstein

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che fornisce la prima prova diretta dell'esistenza di un buco nero rotante, confermando ulteriormente la teoria della relatività di Einstein. La scoperta è stata fatta studiando i potenti getti di energia emessi dal buco nero al centro della vicina galassia Messier 87, chiamata M87. Questo buco nero è il più studiato fino ad oggi ed è stato anche il primo ad essere ripreso direttamente nel 2019.

Sebbene sia stato a lungo previsto che i buchi neri ruotino, la sfida di immaginare effettivamente questi fenomeni cosmici ha reso difficile ottenere prove fino ad ora. Tuttavia, i ricercatori hanno ora confermato la rotazione di questo mostruoso buco nero e le loro scoperte sono state pubblicate sulla rivista Nature.

I buchi neri hanno un’attrazione gravitazionale incredibilmente forte che impedisce a qualsiasi cosa di fuoriuscire, anche alla luce. Tuttavia, possono essere visti perché i buchi neri attivi sono circondati da dischi di accrescimento, che sono vasti pennacchi di materiale che sono stati strappati dalle nubi di gas e dalle stelle. Mentre questo materiale entra a spirale nel buco nero, diventa estremamente caldo a causa dell’attrito. Parte di questo materiale viene espulso, formando due getti di materiale caldo che possono viaggiare quasi alla velocità della luce.

L'origine dell'enorme energia richiesta per questi getti è rimasta un mistero, ma gli scienziati hanno utilizzato la teoria della relatività di Einstein per proporre che i campi magnetici dei buchi neri, se i buchi neri ruotano rapidamente, potrebbero fornire la risposta. Probabilmente i buchi neri ottengono parte della loro rotazione dalla loro precedente esistenza come stelle, che collassano verso l'interno e ruotano più velocemente mentre tirano le braccia, in modo simile ai pattinatori. Questa rotazione potrebbe essere aumentata ancora di più nel tempo a causa della caduta di materia o di collisioni catastrofiche con oggetti massicci.

Per studiare questa sfuggente rotazione, gli astronomi hanno studiato il buco nero supermassiccio M87. Osservandolo dal 2000 al 2022 utilizzando una rete di radiotelescopi, hanno scoperto che i getti del buco nero oscillavano come metronomi, indicando che il buco nero oscillava sul suo asse mentre ruotava.

Questa scoperta significativa non solo conferma la teoria della relatività di Einstein, ma solleva anche domande intriganti. Gli scienziati sono ora interessati a comprendere gli eventi che potrebbero aver causato la rapida rotazione del buco nero e alla possibilità di scoprire sfere di fotoni, deboli anelli di luce che circondano il buco nero, che potrebbero fornire spunti per una teoria della gravità quantistica.

Fonte:

– Giornale della natura

– Collaborazione con l’Event Horizon Telescope